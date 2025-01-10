GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, Motorin ve LPG fiyatlarında son durum! (10 Ocak 2025)
Petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin (mazot) kaç TL", "LPG (Otogaz) fiyatı kaç lira?" gibi aramalar yapıyor. Peki benzin, motorin ve LPG'de litre fiyatlarında son durum ne? İşte 10 Ocak itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanan güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol ve döviz piyasası tarafından doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatlarında son durum vatandaşlar merak ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları kritik öneme sahip olduğu üretici kesim kadar tüketici kesim tarafından da yakından izleniyor.
Peki güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? LPG, motorin ve benzinin litre fiyatları ne kadar? İşte 10 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatları
Benzin: 45.31 TL/LT
Motorin (Mazot): 45.77 TL/LT
LPG (Otogaz): 26.17 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatları
Benzin: 45.16 TL/LT
Motorin (Mazot): 45.66 TL/LT
LPG (Otogaz): 25.61 TL/LT
Ankara akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatları
Benzin: 45.78 TL/LT
Motorin (Mazot): 46.43 TL/LT
LPG (Otogaz): 26.11 TL/LT
İzmir akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatları
Benzin: 46.16 TL/LT
Motorin (Mazot): 46.82 TL/LT
LPG (Otogaz): 26.01 TL/LT