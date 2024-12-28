GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, Motorin ve LPG fiyatlarında son durum! (28 Aralık 2024)
Petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar Google benzeri arama motorları üzerinden "Benzinin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin (mazot) kaç TL", "LPG (Otogaz) fiyatı kaç lira?" gibi aramalar yapıyor. Peki benzin, motorin ve LPG'de litre fiyatlarında son durum ne? İşte 28 Aralık itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanan güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol ve döviz piyasası tarafından doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatlarında son durum vatandaşlar merak ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları kritik öneme sahip olduğu üretici kesim kadar tüketici kesim tarafından da yakından izleniyor.
Peki güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? LPG, motorin ve benzinin litre fiyatları ne kadar? İşte 26 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
* Benzin Fiyatı: 43.14 TL/LT
* Motorin Litre Fiyatı: 43.91 TL/LT
* LPG Litre Fiyatı: 26.03 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin Fiyatı: 43.02 TL/LT
Motorin Litre Fiyatı: 43.85 TL/LT
LPG Litre Fiyatı: 25.49 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin Litre Fiyatı: 43.60 TL/LT
Motorin Litre Fiyatı: 44.52 TL/LT
LPG Litre Fiyatı: 26.04 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin Litre Fiyatı: 44.05 TL/LT
Motorin Litre Fiyatı: 45.01 TL/LT
LPG Litre Fiyatı: 25.94 TL/LT