GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, Motorin ve LPG fiyatlarında son durum! (28 Aralık 2024)

Petrol ve döviz piyasası tarafından doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatlarında son durum vatandaşlar merak ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları kritik öneme sahip olduğu üretici kesim kadar tüketici kesim tarafından da yakından izleniyor.

Peki güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? LPG, motorin ve benzinin litre fiyatları ne kadar? İşte 26 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

* Benzin Fiyatı: 43.14 TL/LT

* Motorin Litre Fiyatı: 43.91 TL/LT

* LPG Litre Fiyatı: 26.03 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin Fiyatı: 43.02 TL/LT

Motorin Litre Fiyatı: 43.85 TL/LT

LPG Litre Fiyatı: 25.49 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 43.60 TL/LT

Motorin Litre Fiyatı: 44.52 TL/LT

LPG Litre Fiyatı: 26.04 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin Litre Fiyatı: 44.05 TL/LT

Motorin Litre Fiyatı: 45.01 TL/LT

LPG Litre Fiyatı: 25.94 TL/LT