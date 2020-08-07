Güncel altın fiyatları (7 Ağustos)

07 Ağustos 2020

Güncel altın fiyatları artmaya devam ediyor. Rekor yükselişin ardından altının ons fiyatı 2.063 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatları da rekor tazeledi. Gram altın 482.97 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatları ise 807.99 lira oldu.

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Öngörülerde yanılma payı çoktur

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendiren AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda uyardı.

Memiş, “Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli” ifadelerini kullandı.