Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ve ABD-Çin gerilimi altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor. Peki 10 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar?
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, vatandaşlar güncel altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisinin yanı sıra, ABD ile Çin arasında son dönemde yaşanan gerilim ve son olarak Lübnan'da yaşanan patlama altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor.
10 Ağustos güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış: 478,66 TL
Satış: 478,80 TL
Çeyrek altın
Alış: 779,88 TL
Satış: 798,08 TL
Yarım altın
Alış: 1.554,88 TL
Satış: 1.596,16 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 3.235,00 TL
Satış: 3.284,00 TL
Ata altın
Alış: 3.216,99 TL
Satış: 3.299,71 TL