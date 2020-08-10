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Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ve ABD-Çin gerilimi altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor. Peki 10 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar?
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Geçtiğimiz hafta altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, vatandaşlar güncel altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisinin yanı sıra, ABD ile Çin arasında son dönemde yaşanan gerilim ve son olarak Lübnan'da yaşanan patlama altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor.

10 Ağustos güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış: 478,66 TL
Satış: 478,80 TL

Çeyrek altın

Alış: 779,88 TL
Satış: 798,08 TL

Yarım altın

Alış: 1.554,88 TL
Satış: 1.596,16 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 3.235,00 TL
Satış: 3.284,00 TL

Ata altın

Alış: 3.216,99 TL
Satış: 3.299,71 TL

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