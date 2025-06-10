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Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadardan satılıyor?

Kurban Bayramı tatili sonrası Türkiye’de piyasalar bugün açılırken, altın alıp satacaklar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından izliyor. ABD ve Çin arasında Londra’da başlayan görüşmelerin altın üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki bugün “Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne durumda?” İşte 10 Haziran Salı güncel altın alış-satış fiyatları listesi…

Remziye Karakuş remziye.karakus@dunya.com
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Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadardan satılıyor?
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Türkiye'de altın en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olduğu için doğal olarak en çok takip edilen enstrümanlardan biri.

Yüksek enflasyon nedeniyle birikimini korumak isteyen vatandaşlar altına ilgi gösteriyor. 

Bugün altın almak veya satmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatleriyle birlikte “Gram altın ne kadar oldu”, “Çeyrek altın kaç para”, “Yarım altın, tam altın fiyatı ne kadar” gibi sorular üzerinden araştırma yapıyor.

Peki 10 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar?

İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını satış fiyatları…

 

Gram altın alış fiyatı: 4 bin 177 lira 96

Gram altın satış fiyatı: 4 bin 177 lira 39

 

Çeyrek altın alış fiyatı: 6 bin 683 lira 28 kuruş

Çeyrek altın satış fiyatı: 6 bin 830 lira 26 kuruş

 

Yarım altın alış fiyatı: 13 bin 325 lira 39 kuruş

Yarım altın satış fiyatı: 13 bin 661 lira 13 kuruş

 

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26 bin 732 lira

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27 bin 238 lira

 

Ons altın alış fiyatı: 3 bin 308 dolar

Ons altın satış fiyatı: 3 bin 308 dolar

Kaynak: HABER MERKEZİ