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Güncel gümüş fiyatları

Gümüş fiyatları, altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından merak ediliyor. Geçtiğimiz ay yatırımcısına yüzde 33,1 kazandıran gümüş, analistler tarafından da güvenli liman olarak görülüyor.

Güncel gümüş fiyatları
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Altın ve dolarda rekor yükselişler yaşanırken, gümüş fiyatları da artmaya devam ediyor. Emtia piyasasına bakıldığında Temmuz 2020'de gümüşün yatırımcısına yüzde 33,1 kazandırdığı görülüyor. Gümüş fiyatları yükselişini sürdürürken, analistler gümüşün güvenli liman olarak görüldüğünü belirtiyor.

Güncel gümüş fiyatları

Gümüş fiyatları yükseliş trendini sürdürürken, bugünki yükseliş yüzde 2.57 oranında oldu. Gram gümüş fiyatı 6,26 lira olurken, gümüşün ons fiyatı 26,99 lira oldu.

En fazla gümüş kazandırdı

Emtia piyasasında yatırımcılarına en fazla kazandıran gümüş oldu. Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre; Temmuz 2020'de gümüş yatırımcısına yüzde 33,1 kazandırdı. Analistler gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi.

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