Güncel Ziraat Bankası kredi faizi oranları

Ziraat Bankası kredi faizi oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası kredileri arasında genel ihtiyaç kredileri, taşıt kredisi ve konut kredileri yer alıyor. Farklı krediler için Ziraat Bankası kredi faizi oranları değişiklik gösteriyor. Peki hangi kredide ne kadar faiz uygulanıyor? İşte detaylar...

Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredileri adı altında müşterilerine tüketici kredisi, bireysel enerji verimliliği kredisi, enerji verimliliği yönetim kredisi, tüketici avans kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, kredili mevduat hesabı, eğitim kredisi ve dijital krediyi sunuyor.

Ziraat Bankası tüketici kredisinde müşterilerine yüzde 1,54 faiz oranu uyguluyor.

Taşıt satın alımında tercih edilen taşıt kredisinde de tüketici kredisinde olduğu gibi yüzde 1,54 faiz oranı uygulanıyor.

Ziraat Bankası kredilerinden konut kredisinde ise faiz oranı 1,37 olarak uygulanıyor.