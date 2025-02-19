Günde 18 kez değişen akaryakıt fiyatları Almanya'da tüketicileri zor durumda bırakıyor

Almanya Federal Kartel Dairesi, yayımladığı raporunda, her gün daha hızlı dalgalanan akaryakıt fiyatlarının Alman tüketicilerin araç depolarını ucuza doldurmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının yol açtığı "enerji krizi"ni takiben 2022'de başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, rafineri fiyatlandırması, yakıt ithalatı, tedarik zincirleri ve piyasa davranışları mercek altına alındı.

"Yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var"

Federal Kartel Dairesi'nin raporunda, akaryakıt istasyonlarında bir gün içinde ortalama 18 fiyat değişikliği olduğu belirtildi. Fiyatlarda sık sık yapılan değişikliklerin sonuçlarına ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilen raporda, fiyatın günde sadece bir kez değiştirilebildiği ya da günde sadece bir kez artırılıp birkaç kez düşürülebildiği bir sistem önerildi.

Raporda, değer zincirinin çeşitli aşamalarındaki fiyat kotasyonlarının fiyat belirlemede önemli bir rol oynadığına işaret edilerek, "Araştırmalara göre, bireysel fiyat kotasyonlarını rekabete aykırı bir şekilde etkilemek için teşvikler ve fırsatlar var" ifadesine yer verildi. Federal Kartel Dairesi, söz konusu endişeleri gidermek amacıyla ülkenin petrol piyasasında fiyat teklifleri şeffaflığının sağlanması ve manipülasyonun önlenmesi için daha güçlü yasal düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

"Rekabeti korumak için yeni yasal tedbirler alınmalı"

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yasa koyucu, rekabetin önemli ölçüde bozulduğu piyasalarda tedbir almamız için bize yeni bir araç verdi. Yürüttüğümüz soruşturmaya dayanarak, böyle bir bozulmanın meydana gelebileceğine dair işaretler görüyoruz ve özellikle sektörde çok yaygın olan fiyat teklifleriyle ilgili riskleri araştırmak için işlem başlatmamız gerekip gerekmediğini inceleyeceğiz. Akaryakıt istasyonlarındaki sık fiyat değişiklikleri, tüketicilerin Yakıtlar için Piyasa Şeffaflığı Birimimizin verilerini kullanarak fiyatları karşılaştırmalarını ve tasarruf etmek için yakıt alma davranışlarını buna göre ayarlamalarını giderek zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.