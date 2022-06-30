Güne Başlarken Bilmeniz Gerekenler: Asgari ücret netleşiyor

Kürsel piyasalarda resesyon endişelerine bağlı volatil görünüm devam ederken, yurt içinde son makro ihyiati tedbirlerin yansımaları ve dış ilişkilere dair gelişmeler takip ediliyor.

İşte güne başlarken bilmeniz gerekenler:

F-16 mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın varılan mutabakattan memnuniyet duyduğu ve iki liderin yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştıkları vurgulandı. Bu arada Beyaz Saray kaynakları, Biden'ın Erdoğan'a, F-16 satışının Kongreden geçmesi için çalışacağını söylediğini aktardı.

Asgari ücret: Ara zam için taraflar bugün bir kez daha bir araya gelerek son kararı verecek. Dün yapılan toplantıda artışın temmuzdan itibaren geçerli olması ve vergi muafiyetinin yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanması konusunda mutabık kalındı. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklaması bekleniyor.

Emekli aylığı: Torba kanun teklifinde en düşük emekli aylığının 3.000 liraya çıkartılmasını öngören madde sürpriz bir kararla değiştirildi. En düşük emekli aylığı 3.500 liraya yükseltildi.



Ek bütçe: 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Sosyal medya düzenlemesi: Meclis'in 1 Temmuz’da tatile girecek olması nedeniyle kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen sosyal medya düzenlemesi ekim ayına bırakılmış oldu.

NATO Zirvesi: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı alındı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaşı sağlandı.



ECB Forum: Avrupa Merkez Bankası’nın düzenlediği forumda Fed, ECB ve BoE başkanları; BIS Genel Müdürü ile bir araya geldi. Panelde gelişen ülkelere faiz artırım çağrısı yapıldı, en önemli odağın “fiyat istikrarı” olacağı mesajı yinelendi.

Rusya yaptırımları: ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yaptırım uygulanan Rus oligarklara ait 30 milyar dolar değerindeki varlığın dondurulduğunu açıkladı.

PİYASALARDAN NOTLAR

Merkez Bankası: Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası (TCMB) nezdinde umumi disponibilite kapsamında bulunduracağı TL cinsinden menkul kıymet tesisinde menkul kıymetlerin değeri TCMB tarafından hesaplanacak. Bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık MB'de yüzde 3 menkul kıymet tesisi yükümlülükleri bulunuyor.

Halka arzlar: Rubenis Tekstil için talep toplama bugün sona eriyor. Şirketin 24 milyon 500 bin lira nominal değerli payı, pay başına 12,50 TL'den halka arz ediliyor. Kiler Holding de bugün talep toplamaya başlıyor. 1 TL nominal değerli paylar 7,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arzda 1.2 kat talep alan Kocaer Çelik ise bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlıyor.



Enflasyon muhasebesi: Garanti BBVA, 1 Ocak’tan itibaren hesaba katılan hiperenflasyon muhasebesinin ikinci çeyrek sonuçlarına yansıtacağını ve düzeltme nedeniyle birinci çeyrek karının ise 324 milyon Euro düştüğünü belirtirken, UFRS’ya göre bilanço tutan şirketler yoğun bir şekilde enflasyon muhasebesi yapıyor.

Borsa: Borsada satış ağırlıklı görünüm etkili. 2.550 seviyelerinden satışların gerçekleştiği endekste hem vade sonu olması sebebiyle hem de bayram öncesi nakde dönmek isteyen yatırımcıların satışa yöneldiği düşünülüyor. 2.320 destek, 2.450 direnç olarak gösteriliyor.



Dolar: BDDK'nın şirketleri döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından hafta başında gerileyerek üç hafta önceki seviyelerine gerileyen dolar/TL, 16.60'lı seviyelerdeki yatay görünümünü sürdürüyor.

Altın: Spot altında 1815 dolar seviyesinde yatay seyir etkili olurken, gram altın 980 liradan alıcı buluyor.

GÜNÜN VERİLERİ

Çin PMI: Haziran'da 50,2 seviyesine yükseldi. Böylelikle endeks Şubat'tan bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.

Mayıs ayı dış ticaret dengesi

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

Haftalık para/banka istatistikleri

Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları

İngiltere büyüme

ABD kişisel gelir ve harcamalar.