Güne Başlarken: Dolar 8,60'ın üzerinde

Yurt içi piyasalar tatilin ardından yeniden işleme açıldı. Yeni haftada ajanda oldukça yoğun. Bu hafta, piyasaların gelecek dönemde izleyeceği yön açısından kritik önem taşıyan Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği toplantısında alacağı kararlar ve yapılacak yönlendirmeler önemli. ABD ve Euro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının da izleneceği yeni haftada, yurt içinde ise TCMB'nin açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu takip edilecek.

Yurt içinde bugünün ajandasında ise temmuz ayına ilişkin reel kesim güven endeks, kapasite kullanım oranı ve finansal hizmetler güven endeksi verileri bulunuyor. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Hazine, 17 Kasım 2027 vadeli değişken faizli tahvilin ve 13 Kasım 2030 vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihraçlarını da gerçekleştirecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Yurt içinde piyasaların kapalı olduğu geçen hafta boyunca uluslararası piyasalarda 8,55 civarında yatay bir seviyede işlem gören dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda işlemlerin başlamasıyla 8,60'ın üzerine çıktı. Euro/TL'de de benzer bir hareketle 10,08'den 10,12'nin üzerinde.

Küresel piyasalar: Asya borsaları, eğitim ve gayrimenkul sektörlerine yönelik yeni düzenlemelerin Çin hisse senetlerini düşürmesi ve ABD şirketlerinin açıkladığı bilançoların gelişmekte olan piyasalardaki fonları Wall Street'e çekmesiyle, yedi ayın dip seviyesine geriledi. Çin eğitim ve gayrimenkul sektörlerinin, hükümet kurallarının sıkılaştırılacağı endişesiyle ağır darbe almasıyla, Çin lokomotif hisseleri yüzde 2,4 düşüşle 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş nedeniyle Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,4 düşüşle ocak başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1,4 yükseldi ancak yedi haftanın dip seviyesine yakın seyretmeye devam etti.

Petrol fiyatları, COVID-19'un varyantlarının yayılması ve Çin'deki sellerin yakıt talebini düşüreceği endişesiyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 73,66 dolara geriledi.

Altın fiyatları, ABD tahvil getirilerindeki gerilemenin ve Delta varyantı vakalarındaki artış endişelerinin etkisiyle hafif yükselirken, yatırımcılar Fed'in bu haftaki para politikası toplantısını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.806 dolara yükseldi.

Kripto varlıklar: Başta Bitcoin olmak üzere kriptoparalarda güçlü yukarı hareket devam ediyor. Bitcoin fiyatı Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, Ethereum da 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatleri itibariyle, Bitcoin yüzde 11,65 artışla 38.475 dolar, yüzde 7,57 yükselişle Ethereum 2.336 dolar ve Dogecoin yüzde 14,57 artışla 0,2275 dolar seviyesinden işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye'de yeni koronavirüs vaka sayısı geçen hafta başında başlayan yükseliş belirginleşirken vakalar ay başındaki 5,000 civarındaki seviyelerden dün itibarıyla 14,000'i aştı. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre neredeyse iki haftadır aralıksız artış kaydeden yeni vaka sayısı dün 14,230'a yükselirken 55 kişi de hayatını kaybetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişen ülke bankalarının varlık risklerine ilişkin rapor yayınladı. Değerlendirmede özellikle son dönemde bazı gelişen ülkelerin yeniden artan vaka sayıları ile karşı karşı oldukları ortamda bazı ülkelerde ise toparlanmanın devam ettiğinin altı çizildi. Raporda, varlık risklerinin en fazla artması beklenen gelişen ülke Nijerya olarak gösterilirken bu ülkeyi Türkiye ve Kolombiya'nın izlemesinin beklendiği vurgulandı.

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

ECB, bankaların temettü sınırlamalarını Eylül'de kaldıracak. Bankadan yapılan açıklamaya göre bankaların temettü ödemelerine ilişkin sınırlama 2021 yılı Eylül ayında planlandığı üzere sonlandırılacak.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 Türkiye Kapasite kullanım oranı - Temmuz

10:00 Türkiye Reel kesim güven endeksi - Temmuz

11:00 Almanya Ifo endeksi - Temmuz

17:00 ABD yeni konut satışları - Haziran

17:30 Türkiye Merkezi yönetim borç stoku - Haziran