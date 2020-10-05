Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (05 Ekim 2020)

05 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Yurt içi piyasalar bugün açıklanacak olan eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Kritik veri öncesinde Türk Lirası, dolar ve euro karşısında geçen haftanın kapanış seviyelerini koruyor. Saat 09:00 itibarıyla dolar/TL 7,7550'den euro/TL ise 9,1060'tan el değiştiriyor. Uzmanlar, eylül ayı enflasyonunda yüzde 1,35 civarı artış yaşanmasını bekliyor.



Yurt dışı: Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın günün ilerleyen saatlerinde hastaneden çıkarılabileceği umutlarıyla yükseldi. Trump'ın hastaneden çıkarılabileceği umutları Cuma günü küresel borsalarda volatilite yaratan siyasi belirsizliğin bir kısmını yatıştırdı. ABD vadelileri yüzde 1 civarı artıda işlem görürken Asya borsalarının da tamamında kazançlar dikkat çekiyor.

Altın ve petrol: Yatırımcılar koronavirüs testi pozitif çıkan Trump'ın sağlık durumuna yönelik daha fazla netlik beklerken altın fiyatları hafif değişim gösterirken petrol fiyatları yeniden yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,896 dolar ile yatay seyrediyor. Trump'ın sağlık durumuna yönelik doktorlarının açıklaması küresel piyasalardaki siyasi belirsizliği azaltırken Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatını yüzde 1,8 artışla 39,96 dolara çekti. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,21 artışla 37,81 dolara yükseldi.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Ruslar tatili kışa uzattı

İkinci dalgadan endişelenmeyen Ruslar, ekim-kasım ayında da Türkiye’ye tatil talebinde bulundu. Rus Tur Operatörleri Birliği Türkiye’de ekim ve kasım aylarının yaz aylarından daha iyi geçeceğini savunurken, Rusya’dan turist getiren tur operatörleri sezonu aralık ayına kadar uzatacaklarını duyurdu.

Ruslar tatili kışa uzattı

Pandemi yılının yıldızı van ve pick-up olacak

Eylülde tarihi rekor kırıldı, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın tamamını solladı. ÖTV artışı nedeniyle talep ucuz modellere kayarken, bu yılın sürpriz yükselişi binekten de müşteri kapan van ve pick-up’tan geldi.

Pandemi yılının yıldızı van ve pick-up olacak

Döviz açık pozisyonu şirketleri zorlayacak

Ekim ayıyla birlikte yılın üçüncü çeyreği de geride kaldı. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler üçüncü çeyrek bilanço dönemini kapattılar ve hesaplamalar başladı. Ancak hem pandeminin ikinci dalga endişeleri hem de jeopolitik gerilimlerle geçen dalgalı ve Türk Lirası’nda sert hareketlerin yaşandığı bir çeyrek yaşandı. Bu durum döviz borcu ve açık pozisyonu olan şirketler için diğerlerine nazaran daha sıkıntılı. Ziraat Yatırım’ın yaptığı araştırmaya göre üçüncü çeyrekte Türk Lirası’ndaki kayıptan dolayı döviz pozisyon açığı olan şirketler arasında en büyük darbeyi Türk Telekom alacak.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

İlham Aliyev, operasyonların durması için Azerbaycan'ın şartlarını açıkladı



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.

'Yoksul ülkelerin borçlarının bir kısmının silinmesine hazır olunmalı'

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, COVID-19 salgınının bazı ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceğini belirterek, yatırımcıların borçların silinmesinin de olduğu bazı rahatlatma tedbirleri almak zorunla kalmaya hazır olmaları gerektiğini söyledi. Handelsblatt gazetesine konuşan Malpass, "Bazı ülkelerin borçlarını geri ödeyemeyecekleri görülüyor. Bu nedenle borç seviyesinin azaltılması gerekli. Bu, borç rahatlatma tedbirleri veya borçların silinmesi yolu ile yapılabilir. Yeniden yapılandırma yolu ile azaltılacak borç miktarı önemli" dedi.

İngiltere yeni otomobil satışları Eylül'de yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 düştü

Koronavirüs salgını otomobil sektörünü etkilemeye devam ederken, İngiltere'nin yeni otomobil satışları, satışların en yoğun olduğu dönemlerden olan Eylül'de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4 düştü.

Genellikle satışların en yüksek olduğu 2 aydan biri olan Eylül ayının öncü verilerine göre satışların 330,000 adetin altında kalarak 20 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Topluluğu (SMMT) TSİ 1200'da nihai rakamları yayınlayacak.