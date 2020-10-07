Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (07 Ekim 2020)

07 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır gündemde olan yeni koronavirüs destek paketini iptal etmesinin şokunu yaşıyor. ABD borsaları, bu gelişmeyle ekside kapanırken bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ilk şoku atlatarak hafif de olsa artıya geçti.. ABD vadelileri yüzde 0,2'ler düzeyinde primlenirken Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 civarı artıda.

Yurt içi: Türkiye piyasalarının veri gündeminde Hazine nakit dengesi yer alıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Dolar/TL, 7,85'in üzerinde seyrederken Euro/TL ise 9,22'li seviyelerden el değiştiriyor.

Altın ve petrol: Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1.872 dolar ile 28 Eylül'den bu

yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,3 artışla 1,882 dolarda bulunuyor. Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 41,95 dolara; ABD hafif ham petrolü ise yüzde 2 düşüşle 39,86 dolara geldi.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

10.30 İngiltere, eylül ayı konut fiyat endeksi

21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Sanayicilerle ekspertizlerin ‘değer’ savaşı

Pandemi sonrası artan finansman ihtiyacı, sanayici ve değerleme şirketlerini karşı karşıya getirdi. Sanayiciler, fabrika satışı ya da kredi başvurusunda tesis değerinin değerleme uzmanları tarafından düşük gösterildiğini belirtirken, değerleme şirketleri ise sorunun ‘yasal ve mevcut durum’ arasındaki farktan kaynaklandığını savundu.

Sanayicilerle ekspertizlerin ‘değer’ savaşı

Yerli yatırımcıda risk korkusu yok

Borsa İstanbul’a yerli yatırımcı akını devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) eylül ayı verilerine göre pay piyasalarında yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 750 bin 149 kişiye ulaştı. Bu yılsonundan itibaren 556 bin 418 yeni yatırımcının Borsa İstanbul pay piyasalarına geldiğini gösteriyor. Gelen yerli yatırımcının tercihi ise BIST100 dışı hisselere oldu. Bisttüm ile Bist100 yatırımcı farkı 460 bin 739 kişi ile eylülde rekor kırdı. Bist30 ile Bist100 farkı da 277 bin 111 kişi ile yükselmeye devam ediyor. Öyle ki eylülde Bist100 ve Bist30 endekslerinde yatırımcı kaybı yaşanırken Bisttüm hisselerinde yükseliş hızlandı.

Yerli yatırımcı yüksek riski tercih ediyor

Tıbbi cihazcılar rahatsız

Tıbbi cihaz sektörünün “kamu alacakları” sorununda belirsizlik sürüyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre firmalar il sağlık müdürlüklerince arandı ve indirimi kabul edip etmeyecekleri soruldu. Sektör temsilcileri bu gelişmenin şirketlerde tedirginlik yarattığını ve baskı oluşturduğunu söylüyor.

Tıbbi cihaz sektöründe tedirginlik büyüyor

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump, paketi iptal etti, daha kapsamlısının sözünü verdi



Trump Twitter'da yaptığı açıklamada Demokratlarla ekonomik canlandırma paketi

müzakerelerini seçim sonrasına kadar durdurduğunu söyledi. Trump seçimlerden sonrası için ise daha kapsamlı bir canlandırma paketi sözü verdi. Trump'ın açıklaması Wall Street'in düşüş kaydetmesine neden olurken dolar ve tahvil gibi güvenli liman varlıklar yükseldi. Ancak Asya'daki yatırımcılar, ekonomik canlandırma paketinin sona ermesi yerine ertelenebileceğini düşünerek daha az endişeli görünüyorlar.

Bill Gates: Eğer aşı işe yararsa zengin ülkeler 2021'in son çeyreğinde normale yaklaşır

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların işe yaraması halinde zengin ülkelerin 2021 yılı son çeyreğine doğru normale dönmeye yaklaşacabileceklerini söyledi. WSJ'ye konuşan Gates, "Aşının yeterli miktarda dağıtılmaya yakında hazır olması ve işe yaraması halinde gelecek yılın son çeyreğine doğru normale oldukça yaklaşabiliriz" dedi.

Ancak Gates, geliştirilen aşıların işe yarayıp yaramayacağının net olmadığını, yeterli aşı üretim kapasitesine ulaşılmasını zaman alacağını da belirtti.