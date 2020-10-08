Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (08 Ekim 2020)

08 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda iyimserlik havası yaşanıyor. Bu iyimserliğin nedeni ise ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutlar... Öte yandan piyasalar kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını fiyatlamaya başladı. Bu gelişmeler ışığında, Asya borsaları bugün bir ayın zirvesine yükselirken ABD vadelileri de yüzde 0,4'ler civarı artıda.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında, rutin haftalık para banka istatistikleri dışında veri gündemi bugün de zayıf. Dolar/TL, 7,88-7,89 seviyelerinden güne başlarken euro/TL de 9,29'dan el değiştiriyor. Sabahın erken saatlerinde dolar/TL, tarihi seviyelerini 7,8912'ye taşırken benzer bir grafikle euro/TL zirvesini 9,2970'e taşıdı.

Altında ve petrol: Altın fiyatları ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutların etkisiyle 1.884 dolar düzeyinde yatay seyrediyor. Brent petrol ise yüzde 0,2 civarı artışla 42 doların hemen üzerinde... ABD ham petrolü de dünkü kapanış seviyeleri olan 39,98 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Mini YEKA güneş santrali ihaleleri 3 ay ertelendi

Enerji Bakanlığı, 19-23 Ekim tarihlerinde yapılacak mini güneş YEKA yarışma ihalelerini 18-21 Ocak 2021 tarihlerine erteledi.

Mini YEKA güneş santrali ihaleleri 3 ay ertelendi

Konkordato ‘zombi’ şirketleri kurtarıyor

Zor durumda olan şirketlerin, alacaklılarıyla mahkemelerde anlaşarak ödemelerin belirli bir takvime bağlanmasını öngören konkordato sisteminde bugüne kadar çok fazla başarılı sonuç alınamadı. Temelde batık şirketin borçlarının ötelenerek yaşatılması esasına dayanan sistemin, alacaklıların çoğunluğunun kabul etmesi şartıyla devreye girme zorunluluğu, beraberinde bazı aksamaları da getirdi. Aynı zamanda konkordato komiserliği de yapan Avukat Esin Civelek, sistemi DÜNYA için değerlendirdi.

Bilim Kurulu açıkladı: İlk aşı için üretim aşamasına geçildi

Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, hayvan deneyleri tamamlanan COVID-19 aşısının, GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste, insan çalışmalarına yönelik ilk üretim aşamasına geçildiği belirtildi. Diğer 4 aday aşı için üretimin yakın olduğu görüşü Kuruldaki değerlendirmelerde netlik kazandı.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump 'paket iptali' kararında geri adım attı



Bir gün önce yeni ekonomiyi destekleme paketi hakkında Kongre ile yapılan müzakerelerden

çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, dün geri adım attı. Trump Kongre'ye

koronavirüsten yoğun zarar gören sektörler, küçük işletmeler ve tüketicilere destek olacak

küçük ölçekli bir dizi yardım paketi hazırlama çağrısında bulundu. Trump'ın tavır değişikliği

risk iştahını destekledi. ABD'de yeni seçim anketleri Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın Kasım seçimleri öncesinde Trump'a oldukça önünde olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, böyle bir sonucun yeni bir canlandırma paketi geçişini daha olası hale getirmesini öngörüyor.

İngiltere'de gelecek hafta koronavirüs önlemlerini sıkılaştırabilir



BBC, İngiltere'nin bazı bölgelerinde gelecek haftanın başında Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılabileceğini öğrendi. Hükümet, bölgelerdeki vaka sayısına göre 'trafik ışıkları' benzeri üç aşamalı bir plan üzerinde çalışıyor. İngiliz bakanlar 'kırmızı ışık' kapsamında alınacak önlemlerin ne olacağına henüz tamamen karar vermiş değil.



İskoçya'da çoktan yeni önlemler uygulamaya kondu. Edinburgh ve Glasgow da dahil olmak üzere İskoçya'nın merkezinde Cuma gününden itibaren publar ve restoranlar kapalı olacak.

İskoçya'nın geri kalanında ise hizmet sektöründeki işletmeler 18.00'de kapanmak zorunda olacak ve içki servisi sadece dışarıda verilecek.

Fitch: Havaalanları 2024 sonuna kadar toparlanmayabilir

Fitch Ratings, global havaalanı trafiği seviyelerinin 2024 4'ncü çeyreğe kadar pendemi öncesi seviyeye tam olarak toparlanamayabileceklerini bildirdi. Trafik seviyesi toparlanma hızının, havaalanlarının trafik profillerinde farlılıklardan ve hükümetlerin destek programları ile seyahat sınırlamalarının farklılaşması nedeniyle değişiklik gösterebileceğini vurguladı. Fitch Ratings'den Jeffrey Lack yaptığı değerlendirmede, "Hava yolu ile seyahatin gelecek birkaç yılda ciddi şekilde değiştiğini görmeyi bekliyoruz. Yurt içi ve tatil amaçlı seyahatin uluslararası ve iş seyahatlerine göre çok daha erken toparlanmaları muhtemel" ifadelerini kullandı.