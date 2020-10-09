Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (09 Ekim 2020)

09 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda, hafta boyu devam eden iyimser hava haftanın son işlem gününe de taşındı. ABD'de Başkan Trump'ın yeni teşvik paketi için müzakerelerin yeniden açıldığını söylemesi ve Pelosi ile Mnuchin'in dün 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmeleri ABD vadeli endekslerine ve Asya borsalarına de olumlu yansıdı. ABD vadelilerinde yüzde 0,5'ler civarı artışlar yaşanırken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,15 artarak Mart 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördüğü 31 Ağustos'taki zirvesine yaklaştı.

Yurt içi: Döviz kurlarının ateşinin bir türlü düşmediği yurt içi piyasalarda, dolar ve euro haftanın son işlem gününe yine zirveden başladı. Dün 7,9479'la zirvesini güncelleyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 7,94'ün üzerinde değerleniyor. Euro/TL de sabahın erken saatlerinde tarihi seviyeleri olan 9,3621'i gördükten sonra 9,35'lere çekildi. Yurt içinde veri gündeminde bugün fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatları, zayıflayan dolardan ve ABD koronavirüs canlandırma paketine dair oluşan iyimserlikten destek bularak yüzde 1 civarı artışla 1,910 dolarda işlem gördü. Hafta içinde Norveç'teki petrol işçilerinin greviyle sert yükselişler kaydeden petrol fiyatları, bugün soluklanarak ilk işlemlerde hafif geriledi. Brent petrolün varil fiyatı Norveç'in petrol üretiminin grev nedeniyle yüzde 25 düşebileceği endişesiyle dün yüzde 3'ten fazla yükseldikten sonra bugün hafif gerileyerek 43.25 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolü yatay seyirle 41doların biraz üzerinde.

Küresel piyasalar neleri fiyatlıyor?



Analistlere göre yatırımcılar aynı zamanda 3 Kasım'daki seçimlerde Demokratların Beyaz

Saray'da hatta muhtemelen Senato'da çoğunluk elde etmesini bekliyorlar. Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın lehine farkın açılması sonuçları kabul edilmeyecek bir seçim ihtimalini azaltırken ekonomiyi canlandıracak daha büyük bir paketin kapısını da açtığı düşünülüyor. Yatırımcıların kurumlar vergisini artıracaklarını açıklayan Demokratlara daha önce temkinli yaklaşıyorlardı.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Borçlanma limiti 2 katına çıkarıldı



Meclisin 2020 yılı için verdiği Borçlanma limiti 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. 2020 yılı bütçesinde borçlanma limiti 140 milyar lira düzeyinde belirlenmişti. Ekim ayı itibariyle borçlanma limiti 240 milyar TL’ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, “Borçlanmamız arttı ama bunun hepsi harcanmadı.120 milyar TL kasa bakiyemiz var” dedi.

Borçlanma limiti 2 katına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pamuk için 7 talep



Pamuk üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren illerin ziraat odaları il koordinasyon kurulu başkanları, ticaret borsaları başkanları ve pamuk birlikleri başkanları, Ulusal Pamuk Konseyi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 7 maddeden oluşan bir rapor sundu. Raporda, pamuk üretiminin devamı için yapılması gerekenler sıralandı.

Cumhurbaşkanı’ndan pamukçuların 7 talebi

Bu kadar da ucuz olmamalıyız...

Türkiye’nin çoğu alanda ucuz olduğunu belirten Ekonomist Ağaoğlu ve gazeteci Güldağ, bu ucuzlukla ülkeye refah sağlanamayacağı yorumunu yaptı. Ayrıca ikili, gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirirken, Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla ilgili tahminlerini konuştu.

Bu kadar da ucuz olmamalıyız...

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Qatar Airways/El Bekir: Hiçbir hava yolu şirketi için en kötüsü geride kalmadı

Qatar Airways CEO'su Ekber El Bekir, sadece Qatar Airways için değil hiçbir hava yolu şirketi için en kötüsünün geride kalmadığını belirterek, hükümetleri hava yolu şirketlerini desteklemeleri için uyardı. "Yakında Avrupa'da başka kurtarmalar olacak, dünya genelinde başaka çöküşler de yaşanacak" diye konuşan El Bekir, "İkinci dalga nedeniyle bunları göreceğiz, ikinci dalganın ilk dalgadan zok daha şiddetli olacağını düşünüyorum" dedi.

Hindistan Merkez Bankası, faizi sabit bıraktı

Hindistan Merkez Bankası, gösterge faiz oranını değiştirmedi. Hindistan Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 4 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de aynı yöndeydi. Banka ters repo faiz oranını da yüzde 3,35 olarak bıraktı.



Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, genişlemeci para politikası duruşlarını devam ettireceklerini söyledi. Das, Para Politikası Komitesi'nin bu nedenle faizleri sabit tutmaya karar verdiğini belirtti. Banka bir sonraki toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Çin, DSÖ'nün COVID-19 aşısı dağıtımı girişimi COVAX'a katıldı

Çin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 aşısının adil bir şekilde satın alınması ve dağıtılması için oluşturulan COVAX girişimine katıldığını duyurdu. Çin, COVAX'a katılan en büyük ekonomi oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin'in COVAX'a hangi seviyede yardım sağlayacağı konusunda ise detay vermedi. COVAX, 2021 yılı sonuna kadar en az 2 milyar doz COVID-19 aşısının dağıtımını yapmayı hedefliyor.

WarnerMedia, binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Wall Street Journal'ın haberine göre WarnerMedia, koronavirüs salgınının eğlence, gösteri sektörünü ağır şekilde vurması sonrasında maliyetlerini azaltmak için binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. AT&T WarnerMedia'nın sözcüsü de Şirket'in maliyetlerini yüzde 20 civarında azaltmayı planladığını doğruladı. Sözcü, "Öncelikle alanlarda yatırımlarımızı artırmayı ve diğer alanlarda azaltması içeren bir sürecin ortasındayız" diye konuştu.