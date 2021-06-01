Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Haziran 2021)

Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, yurt içinde 3 Haziran'da açıklanacak enflasyon verileri için gösterge verilerden biri kabul edilen İstanbul için perakende satış fiyatları izlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan, 1 Haziran'da başlayacak yeni COVID-19 önlemlerini açıkladı. Buna göre, hafta sonu yasağı tek güne indi. Lokanta-Kafeler 07.00-21 arası açık olacak, pazar günleri paket servisi devam edecek. Düğünler 1 Haziran itibariyle başlayacak. Açıklanan yeni tedbirleri haberimizde bulabilirsiniz...

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Yeni haftanın ilk gününde büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinden destek alan Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlenmişti. 8,50'nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 8,48-8,49 düzeyinde yatay başlangıç yapıyor. Dünkü düşüşler sonrası 10,38'lerde dengelen Euro/TL'de bu seviyeler bu sabah da korunuyor.

Piyasalar: Asya borsaları yükseliş kaydetti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artıda Tayvan ve Güney Kore piyasaları da yukarı yönlü seyrederken Japonya'nın Nikkei endeksi, Avustralya ve Hong Kong borsaları geriledi. MSCI'ın Asya endeksi son bir ayın zirvesine tırmanırken yıl başından bu yana artış yüzde 7 seviyesine ulaştı. Güney Kore borsası ülkenin Mayıs ayında son 32 yılın en yüksek ihracat seviyesine ulaşmasının ardından yüzde 0,8 yükseldi.



Altın-petrol: 5 ayın zirvesindeki yükselişini sürdüren spot altın fiyatları, bu sabah saatleri itibarıyla 1.914 liraya kadar tırmandıktan sonra 1.912 dolar civarında işlem görüyor. Petrol fiyatları da salgın sonrası normalleşme adımlarına bağlı talep artışı potansiyeli ile yüzde 1'in üzerinde yükseldi ve 70 doların üzerine çıktı

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Türkiye, normalleşmeye yönelik gündemi tartışırken sürpriz “tedbir paketi” açıklaması geldi. Bütçeye GSYH’nin yüzde 0,8’i kadar müdahale edilecek. Yaratılan mali alan kullanılmayacak ancak salgın nedeniyle gerekirse kullanılacak. Bütçe açığı yüzde 18,41 oranında azaltılacak. Bunun için bütçe yıl sonu temel büyüklükleri tahmin ve hedefleri değiştirildi. Harcamalar yüzde 8,05 oranında daha fazla hedeflendi ancak yüzde 13,94 gelir artışıyla bütçe açığı aşağı çekilecek. Yıl sonu bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 4,3’ü düzeyinden, yüzde 3,5’i seviyesine çekildi. Bunda yıl sonu büyüme tahmini revizesi de yer aldı.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Tanzanya'ya olan uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), Avrupalı lider ve parlamenterleri dinlediğine dair çıkan haberler ile ilgili ABD’den açıklama beklediğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) bir parçası olarak kabul edilen zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını 16 kattan fazla aştığını duyurdu.

Çin'de Caixin tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat PMI'dan farklı bir görüntü ortaya koydu.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, 4-5 Haziran tarihlerinde Londra'da yapılacak G7 maliye bakanları toplantısında G7 global minimum kurumlar vergisinin tartışılacağını bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Yeni ayın ilk günü tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi açıklanacak. İSO İmalat Sektörü PMI Nisan ayında 50,4 olarak açıklanmıştı.

Her ayın ilk günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan ve Türkiye enflasyon verileri için öncü verilerden biri kabul edilen İstanbul perakende ve toptan fiyatlar verileri duyurulacak, İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,01, yıllık yüzde 16,34 artış göstermişti.

Yurt dışında da her ayın ilk günü olduğu gibi İmalat Sektörü PMI verileri gelecek. Asya'dan başlayıp, Amerika'da sonlanacak şekilde sırayla 37 ülke için PMI verileri açıklanacak.

Almanya'da işgücü verileri (10.55), Euro Bölgesi tüketici fiyatları ve işsizlik oranı Avrupa'da takip edilecek veriler olacak.

ABD'de PMI verileri dışında inşaat harcamaları (17.00), Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) ve API petrol stokları (23.30) verileri takip edilecek.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, yeni ABD Yönetimi, Brexit ve 2021 yılının ilk 6 ayını değerlendirecek (15.00).

OPEC ve OPEC dışı bakanlar toplantısı Video konferans yoluyla gerçekleşecek.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, iklim değişikliği ve bankanın rolü üzerine değerlendirmelerde bulunacak (18.00).