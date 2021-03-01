Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Mart 2021)

Haftanın ilk gününde veri bakımından oldukça yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Türkiye ekonomisinde 2020 yılı son çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri bugün açıklanıyor. Türkiye İSO İmalat Sektörü PMI ve İstanbul enflasyonu da diğer önemli veriler arasında. Bugün ayrıca Kabine toplantısı ile normalleşme yönündeki adımlar belli olacak. Yurt dışında imalat sektörü PMI verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,37-7,38 bandında hareket ediyor. Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL ise hafta başında 8,91'e çekildi.

Yurt dışı: Asya borsaları, geçen hafta ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişin ardından tahvil piyasalarındaki hareketlerin bir miktar sakinleşmesine paralel olarak yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Cuma günü yüzde 3,7 gerilemesinin ardından yüzde 1 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,1 yükselirken, Çin lokomotif endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti. ABD'de vadeli endeklsler, yüzde 1'i bulan yükselişlerle haftaya başladı.

Altın ve petrol: ABD'de 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım paketinin ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesi altın ve petrol fiyatını yükseltti. Ayrıca ABD Doları'ndaki zayıflık da altın fiyatlarına destek oldu. Cuma günü son 8 ayın en düşük seviyelerini test eden spot altın fiyatı bu sabah 1.750 doların üzerine çıktı. Brent petrol ise 1 doların üzerinde artışla 66 dolara yaklaştı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Merkez Bankası’nın, bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğine eklenen bir fıkra ile bugünden itibaren (1 Mart 2021), vadesine 2 yıldan az kalan ticari kredileri erken kapatmanın maliyeti iki katına çıktı. Ayrıca bankaların nakdi krediler için kredi miktarının yüzde 1’ine kadar alabilecekleri kredi kullandırım ücreti de yüzde 10 artırılarak, yüzde 1.1’e yükseltildi.

Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1442 lira olarak belirlendi.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen haftanın kapanışında Başkan Joe Biden’ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık pandemiyle mücadele için ekonomik teşvik paketini onayladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson & Johnson firmasının yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının acil kullanımına onay verdi.



GÜNÜN AJANDASI

Piyasalar ayın ilk gününü Türkiye'de önemli bir veriyle karşılayacak. 2020 yılı ve 4.çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklanacak. (10.00) Piyasalarda 2020 yılının 4.çeyreği için GSYH tahmini yüzde 7, 2020 yılı için ise yüzde 2,25 büyüme yönünde oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak (15.00). İl il normalleşme kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan geçen hafta, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halka ifade edeceğim." açıklaması yapmıştı.

Türkiye İSO İmalat Sektörü PMI raporu yayımlanacak. Yılın ilk ayında Endeks 54,4 seviyesinde gelmişti.

Türkiye geneli için öncü verilerden biri olan ve İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan İstanbul Perakende Fiyat ve Toptan Fiyat Endeksleri gelecek (12.00).



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 2021 yılının ilk ayına ilişkin sektör verilerini yayımlayacak (14.00).

Yurt dışında en önemli veriler İmalat Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri olacak. Asya'dan başlayarak sırasıyla 37 ülke veya bölge için PMI verileri açıklanacak.

ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (18.00) verileri takip edilecek.

Avrupa'da günün en önemli verisi Almanya'dan gelecek olan enflasyon rakamları olacak (16.00).