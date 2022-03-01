Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Mart 2022)

Piyasalarda, Rusya-Ukrayna ilk gündem maddesi olmaya devam ederken, yurt içinde İstanbul için enflasyon rakamları ve bankacılık sektörü verileri izlenecek. Yurt dışında ise Almanya enflasyonu ve PMI verileri öne çıkacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftaya 14 liranın üzerinde başladıktan sonra 13,80 seviyelerine çekilen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de benzer seviyelerde. Dolar/TL 13,82; euro/TL ise 15,55 civarında işlem görüyor.

Dünya borsaları Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından başlayan iniş ve çıkışların ardından bugün biraz daha sakin bir seyir izledi. Asya borsaları bugün yükselirken altın ise hafif geriledi. Yatırımcılar Ukrayna'nın işgalini ve Rusya'ya başlatılan yaptırımların enerji fiyatları başta olmak üzere dünya ekonomisine etkilerini izlemeye devam edecekler. ABD'nin 10 yıllık Haine tahvillerinin getirisi dün kaydettiği keskin düşüşün ardından kademeli olarak toparlanmaya başlayarak bugün yüzde 1,8629 seviyesini gördü.

Petrol vadeli işlemleri, haftaya dalgalı başlamasının ardından Batılı ülkelerin rezervlerindeki petrolü piyasaya sürmeyi değerlendirmelerine rağmen Ukrayna'yı işgal eden Rusya'dan petrol sevkiyatında sorunlar çıkabileceği endişeleriyle yükseldi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1 artarak 98,90 dolara tırmandı. Altın fiyatları ise sınırlı düşüşle 1.902 dolar civarında işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi.

* Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamaları gibi Karadeniz’in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö’yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk" dedi.

* BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 18,25 zam yaptı. Ayrıca, elektrikte katma değer vergisinin (KDV)%18'den %8'e indirilmesi ile düşük tüketim sınırının günlük 8 kWh, aylık olarak da 240 kWh'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

* New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq Borsası, Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımını durdurdu.

* Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD’nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyled

* ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşmaya çalıştığını ancak kuvvetlerin hala Kiev dışında olduğunu belirterek, kriz karşısında boğazların nasıl kontrol edileceği sorusuna, Montrö’nün nasıl uygulayacağına ilişkin kararı Türkiye’nin vereceğine dikkat çekti.

* Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın çözümüne dair bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk tur görüşmenin ardından istişareler için ülkelerine dönerken, görüşmede ikinci turun yapılacağı ifade edildi.

* Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD tarafından BM daimi temsilciliğinde çalışan 12 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ve Rus diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 7 Mart tarihine kadar süre verildiğini söyledi.

* Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısı sonrası aldığı yaptırım kararları kapsamında kişi ve kurumları netleştirdi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konsey 26 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulayacak’’ denildi.

* Avustralya Merkez Bankası (RBA), üst üste 14'üncü toplantısında da faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

GÜNÜN AJANDASI

Ayın ilk günü açıklanacak ilk veri Bloomberg HT tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi olacak (09.55).

İstanbul Sanayi Odası ve Markit tarafından ortaklaşa hazırlanan İSO imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi(PMI) Şubat ayı raporu yayımlanacak. İSO imalat sektörü PMI Ocak ayında 50,5 ile 50 sınırının hemen üzerinde açıklanmıştı (10.00).

Her ayın ilk günü olduğu gibi İstanbul Ticaret Odası(İTO) tarafından açıklanacak perakende ve toptan fiyat verileri, enflasyon verileri öncesi piyasalara yön verecek. İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,78, geçen yıl aynı aya göre yüzde 50,91 artış göstermişti (12.00).

Günün yurt içindeki son verisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan(BDDK) gelecek. BDDK, Ocak ayına ilişkin bankacılık sektörü toplulaştırılmış verilerini yayımlayacak (14.00).

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2021 yılına ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını göndermeleri tamamlanacak.

-Yurt Dışı Gündem-

Her ayın ilk günü olduğu gibi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri izlenecek.

Almanya'dan ilk veriler Ocak ayına ilişkin perakende satışlar ve 2021 yılı son çeyrek döneme ilişkin ücret rakamları olacak (10.00).

İngiltere Merkez Bankası(BoE) tarafından mortgage ve M4 parasal verileri yayımlanacak (12.30).

İtalya'da Şubat ayına ilişkin öncü tüketici fiyatları verileri (13.00) ve 2021 yılına ilişkin GSYH rakamları (13.00) açıklanacak.

Şili'den Ocak ayı IMACEC ekonomik aktivite endeksi rakamları gelecek (14.30).

İlerleyen saatlerde Avrupa'nın en önemli verisi olan Almanya Şubat ayı tüketici fiyatları ekranlara düşecek. Tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yıl aynı aya göre yüzde 4,9 artış göstermişti (16.00).

Kanada GSYH rakamları açıklanacak (16.30).

ABD'de günün verileri Markit imalat sektörü PMI(17.45), inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (17.00) ve Dallas Fed Teksas hizmet sektörü aktivite endeksi (18.30) olacak.

ABD Başkanı Joe Biden, "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Polonya ve Estonya’yı ziyaret edecekler.