Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Nisan 2021)

Piyasalarda, gün boyu 33 ülkeden gelecek imalat sektörü satın alma yöneticileri endeks (PMI) verileri takip edilecek. Yurt içinde para banka verileri de yakından izlenecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduata uygulanan stopaj desteği süresi 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme 2020 yılı Ekim ayında yayınlanmış, Aralık 2020’de yapılan düzenlemeyle süre 31 Mart’a uzatılmıştı.

Öte yandan bankalarda şubeye gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan hesap açılmasını sağlayan Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Dün günün başlangıcında 8,40 seviyelerine kadar yükseldikten sonra kademeli olarak gerileyen dolar/TL, Borsa İstanbul'un kapandığı saatlerde 8,25 düzeyine çekilmişti. Gece boyunca sakinliğini koruyan dolar/TL, sabah saatlerinde hafif yukarı yönlü hareketlendi ve 8,28'e geldi. Euro/TL'de ise yukarı yön daha belirgin ve düne göre yüzde 0,6 civarı aran kur 9,70'i aşmış durumda.

Yurt dışı: Küresel piyasalar, ABD'nin açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık kamu harcamaları planının detaylarını inceliyor. Paketin de desteğiyle hisse senetlerinde yükseliş yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi anketleri de ülkede üretici güven endeksinden gelen pozitif verilerler yüzde 1'in üzerinde artıda. ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirileri 1,7286 seviyelerine çekildi.

Altın: ABD Başkanı Biden'in açıkladığı altyapı yatırım planı, ABD'de enflasyonda artış beklentilerini güçlendirmesi ve Avrupa'da koronavirüse karşı karantina, kapatma tedbirlerinin yeniden sıkılaştırılması altına yeniden talep getirdi. Dün 1.677 dolar seviyelerine kadar çekilen spot altın bu sabah 1.716 dolar seviyesine doğru hareketlendi.

Petrol: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bugün yapılacak OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi toplantısı öncesinde brent petrolün varil fiyatı bu sabah 63,25 dolar kadar yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5, gelecek yıl yüzde 4,5 büyümesini bekliyor. Ocak ayında yayımlanan raporunda büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 4,5, gelecek yıl için yüzde 5 seviyesinde bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 2,3 trilyon dolarlık ABD İş Planı olarak da bilinen altyapı planını duyurdu. Biden, yılda 400 bin doların altında gelir elde eden ABD vatandaşları için federal bir vergi artışı olmayacağını açıkladı.

Doğalgaz fiyatına bu yıl dördüncü defa zam yapıldı. BOTAŞ tarafından yayımlanan tarife tablosuna göre haneler için doğalgazın metreküp fiyatı yüzde 1 artışla 1.2896 liradan 1.3025 liraya çıktı. Sanayi ve elektrik üretim için kullanılan doğalgaza da aynı oranda zam geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye’nin de olduğu alüminyum alaşımı levha ithal ettiği 16 ülkeye yönelik anti-damping gümrük vergisi emri çıkarılacağını açıkladı.

IMF verilerine göre ABD Doları'nın global döviz rezervleri içinde payı 2020 yılının son çeyreğinde 1995'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Gobal ekonomide toparlanma umutları Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye olan güvenini 2021 yılının ilk çeyreğinde koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere geri getirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye için İSO imalat sektörü PMI verileri gelecek (10.00). İstanbul Ticaret Odası(İTO) Mart ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat verilerini açıklayacak. İTO'nun bir önceki ay için perakende fiyatları aylık yüzde 1,48, yıllık yüzde 14,45 seviyesinde gelmişti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında imalat sektörü PMI verileri yeni ayın ilk göstergesi olarak takip edilecek.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), haftalık işsizlik başvuruları (15.30), imalat sektörü PMI (16.45), inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (17.00), Baker Hughes sondaj kule verileri gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını bugün yapacak. Yurt dışı bazı piyasalar Paskalya öncesi "Kutsal Perşembe" nedeniyle kapalı olacak.