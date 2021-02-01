Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Şubat 2021)

Yurt içinde, ocak ayı geçici dış ticaret verilerinin takip edileceği ayın ve haftanın ilk gününde yurt dışında ise gün boyu PMI verileri izlenecek. Ayrıca Türkiye enflasyonu için gösterge niteliği taşıyan İstanbul ocak ayı perakende fiyat endeksi de İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından bugün açıklanacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Türk Lirası haftaya, dolar ve euro karşısında güçlenerek başladı. Geçtiğimiz haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, 7,26 düzeyine gerilerken; euro/TL ise 8,88'den 8,81'e çekildi.

Yurt dışı: Küresel hisse senedi piyasalarında pozitif bir hava gözlemleniyor. Küçük yatırımcıların gözünü kıymetli metallere çevirmesiyle birlikte hedge fonlar hisse senedi piyasalarında bir miktar nefes alırken ABD endeks vadeli işlemleri kayıplarını telafi etti. Asya borsaları ise haftaya yükselişle başladı. MSCI Japonya dışı Asya-Pasifik endeksi dört gün üst üste ekside kapattıktan sonra yüzde 1,5 civarı artıda. Japon Nikkei borsası yüzde 1; Çin'in lokomotif endeksi ise yüzde 0,5 yükselişte.

Altın ve petrol: Petrol fiyatları haftaya zayıf başladıktan sonra yükselişe geçti. Koronavirüs aşısının dağıtımında yaşanan sıkıntılar, yeni vaka sayılarındaki artış ve yeni mutasyonların ortaya çıkması petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 10 sent yükselerek 55,14 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın fiyatları gümüş fiyatlarındaki yükselişi takip ederek yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,860.76 doların üzerine tırmandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Doğalgazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. Ordu ilk açıklamasında bir yıllık olağanüstü hal ilan ederek yönetime el koyduğunu duyurdu.

Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerine getirilen işlem sınırlamaları sonrası gümüşe yöneldiklerinin ifade edilmesi uluslararası piyasalarda spot ve vadeli gümüş fiyatlarını yükseltti. Uluslararası piyasalarda spot gümüş fiyatı yüzde 6 civarı yükselişle 29 dolar seviyesini test etti.

ABD Hazine Bakanı Yellen, teşvik paketi konusunda şimdi ve büyük adım atmanın uzun vadeli getirilerinin daha fazla olacağını söyledi. Biden yönetiminin ilk başta 1.9 trilyon dolar olarak açıkladığı teşvik paketinin kabul edilmesi için Cumpuriyetçi Parti'den de destek gerekiyor. Biden bugün 600 milyar dolarlık teşvik paketi isteyen 10 Cumhuriyetçi Senatör ile görüşecek.

Çin'in imalat sektöründe büyüme, Covid-19 vakalarında yaşaşnan artışın tetiklediği yeni tedbirlerin etkisi ile Ocak ayında son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI Ocak ayında, Aralık ayındaki 51,9 puandan 51,3 puana geriledi.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - Ocak ayı geçici dış ticaret verileri

10:00 - Ocak ayı PMI

10:00 - Almanya perakende satışlar Aralık

11:55 - Almanya imalat PMI, nihai Oca

12:00 - Euro bölgesi imalat PMI, nihai Ocak

13:00 - Euro bölgesi işsizlik Aralık

17:45 - ABD Markit imalat PMI nihai Ocak

18:00 - ABD ISM imalat endeksi Ocak