Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Şubat 2022)

Yurt içinde, Ocak ayı Türkiye enflasyonu içi öncü veri olması bakımından önem taşıyan İstanbul enflasyonunun takip edileceği ayın ilk gününde, yurt dışında imalat sektörü PMI verileri ekranlara düşecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Ocak ayının son işlem gününde yaklaşık yüzde 1,5 gerileyen ve 13,30'lu seviyelerin altına kadar dolar/TL, şubat ayına da 13,30'un hemen üzerinde başladı. Euro/TL ise 14,97-14,98 düzeyinde işlem görüyor.

Dünya borsaları, küresel çapta enflasyonda yükselişe yol açan unsurların bu yıl gücünü yitireceğini belirten ABD Hazine Bakanlığı açıklamasının ardından dünkü seansı yükselişle tamamladı. Wall Street, son birkaç gündeki karışık seansların ardından Avrupa borsalarında görülen yükselişlerin desteğiyle yükseldi. Asya piyasalarının çoğu yeni ay yılı tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi. Resmi Gazete'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğ'de "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir." denildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğalgazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için tarife değişmedi ancak elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar'a "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü verilmesi için Kongre'yi bilgilendirdi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, Katar ve ABD arasında 50 yıllık bir ortaklık olduğunu belirterek Katar'ın 10 binlerce Afgan'a ev sahipliği yaptığını, Gazze ve Filistinliler meselelerinde de önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen ve basında “Partygate” skandalı olarak adlandırılan partilerle ilgili özür dileyerek, salgında insanlardan fedakarlık yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasanın 10 Şubat’a kadar yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranında piyasa beklentileri doğrultusunda bir değişikliğe gitmedi.

GÜNÜN AJANDASI

İstanbul Sanayi Odası ve Markıt işbirliği ile hazırlanan İSO İmalat Sektörü PMI Ocak ayı verisi gelecek. Endeks bir önceki ay 52,1 seviyesinde açıklanmıştı. (10.00)

İstanbul Ticaret Odası (İTO) perakende ve toptan fiyat verilerini açıklayacak. İstanbul'da geçen yılın son ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 9,65, yıllık yüzde 34,18 seviyesinde artış göstermişti (12.00).

TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Avrupa piyasaları Almanya'dan Aralık ayı için gelecek perakende satışlar ve istihdam verileriyle güne başlayacak (10.00).

Almanya'dan beklenen diğer rakamlar Ocak ayına ilişkin işgücü verileri olacak. Ülkede mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı bir önceki ay yüzde 5,2 seviyesinde açıklanmıştı (11.55).

Avrupa'da PMI verileri açıklanacak ülkeler sırasıyla Rusya, İsveç, Polonya, Hollanda, Macaristan, İspanya, Çekya, İsviçre, İtalya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, Yunanistan, Norveç, İngiltere ve Danimarka olacak.

İtalya ve Euro Bölgesi işsizlik oranları da takip edilecek veriler arasında yer alıyor (13.00).

ABD'de günün verileri imalat sektörü PMI (17.45), inşaat harcamaları, ISM İmalat sektörü PMI, JOLTS açılan iş (18.00), Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi (18.30) olacak.