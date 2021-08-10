Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Ağustos 2021)

Yurt içinde işgücü istatistiklerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında ZEW Endeksi gündemde öne çıkıyor. Türk Lirası varlıklar bu hafta gerçekleşecek olan TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısına odaklanmış durumda. Anketlere göre herhangi bir faiz hamlesi beklenmese de geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamaları kafaları karıştırmıştı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Dolar/TL, haftanın ilk saatlerinden bu yana ağırlıklı olarak 8,62-8,64 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Benzer grafikle euro/TL'de 10,15'in hemen üzerinde alıcı buluyor.

Asya borsaları, Wall Street'in dün zayıf bir performans göstermesiyle ve koronavirüsün Delta varyantının yayılmasından kaynaklanan kaygıların risk iştahını düşürmesi ve değerli metallerle petrol fiyatlarında düşüşe sebep olmasıyla baskı altında kaldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 düşerken, Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,3 civarı geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1'e yakın yükseldi.

Altın ve gümüşte dünkü düşüşlerden bir miktar toparlanma görülüyor. Dün Asya'da Japonya piyasalarının da kapalı olması nedeniyle sığ işlemlerde keskin düşüş hareketleri görülen ons altın ve gümüşte sabah saatleri itibarıyla bir miktar toparlanma yaşanıyor. sabah itibarıyla ons altın günlük yüzde 0,4 artışla 1.736 dolara toparlandı.

Petrol fiyatları, üç haftalık dip seviyesinden hafif yükselse de, koronavirüs vakalarındaki artışın ve Çin'deki sınırlamaların yakıt talebini düşüreceği konusundaki kaygılarla kazanımlar sınırlı oldu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 69,33 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü yüzde 0,7 artışla 66,94 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Dün akşam piyasa kapanışından sonra açıklanan ikinci çeyrek bilançolarında şirketlerin elde ettiği net kar rakamları şöyle oldu; Erdemir 3,18 milyar TL net kâr (geçen yıl aynı dönem 567,6 milyon TL), Vakifbank 660,3 milyon TL net kâr (geçen yıl aynı dönem 1,53 milyar TL), Türk Telekom 1,27 milyar TL net kâr (geçen yıl aynı dönem 980,5 milyon TL), Arçelik 530,6 milyon TL net kâr (geçen yıl aynı dönem 406,6 milyon TL)

Kripto para piyasasında Bitcoin öncülüğündeki yükseliş sabah itibarıyla devam ediyor. Dün bir ara 46 bin doları da aşan Bitcoin fiyatı halihazırda son 24 saatte yüzde 4,6 yükselişle 45 bin 582 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'de son 1 haftada yaşanan yükseliş ise yüzde 18,1 seviyesinde bulunuyor. Kripto para piyasasında Bitcoin'den sonra en çok kullanılan para birimi olan Ethereum'da yükseliş yüzde 5,0 seviyesinde.

ABD'de 1 trilyon dolarlık toplam büyüklüğe sahip altyapı paketinin nihai metni konusunda uzlaşmaya varıldı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic bankanın varlık alımlarının azaltılmasına Ekim-Aralık ayı arasında başlayabileceğini söyledi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ise Fed'in varlık alımlarını azaltma planını Eylül ayında açıklaması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), tüm ABD askerlerine en geç eylül ayı ortasına kadar Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planladığı aktarıldı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak (10.00). İşsizlik oranı bir önceki ay yüzde 13,2 olarak açıklandı.

Almanya'da ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi, günün en öne çıkan verisi olacak (12.00). Endeks bir önceki ay 63,3 seviyesinde gelmişti. Yeni ayda Endeksin 57,5 puana gerileyeceği tahmin ediliyor.

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (13.00), tarım dışı verimlilik (15.30) ve API petrol stokları (23.30) takip edilecek. NFIB için beklenti 102,5 puandan 102,0 puana inmesi, tarım dışı verimlilik beklentisi yüzde 3,2, birim çalışma maliyeti beklentisi yüzde 0,8 artış yönünde oluştu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans basın mensuplarıyla bir araya gelerek ekonomi ile ilgili soruları yanıtlayacak (21.30).