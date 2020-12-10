Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Aralık 2020)

Piyasalarda, veriler ve gündem bakımından sakin geçen haftanın ilk bölümünün ardından bugün, oldukça yoğun bir gün bizleri bekliyor. Yurt içinde eylül istihdam verileri beklenirken yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı açıklanacak. Türkiye'nin gündemin öncelikli maddesi olacağı ve bugün başlayacak Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi'nde, Türkiye'ye bir yaptırım kararı gelip gelmeyeceği izlenecek.

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Bu haftanın en yoğun gündemine sahip olan yeni günde, dolar ve euro yatay bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL için 7,82; euro/TL için 9,47 seviyeleri görülüyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda, bugün yönüsz bir seyir yaşanıyor. Dün Wall Street'te yaşanan teknoloji hisseleri öncülüğündeki düşüşün ardından, bugün ABD vadeli endeksleri yatay seyir izlerken Asya borsalarında da sınırlı hareketler söz konusu. Brexit sonrası ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi de Avrupa vadelilerini yönsüz bırakmış durumda.

Altın ve petrol: ABD'de yeni teşvik paketi üzerinde uzlaşma sağlanamaması altın fiyatını geriletti ve 1.850 dolar desteği aşağı yönlü kırıldı. Bu sabah 1833,75 dolar seviyesine kadar düşüşün ardından spot altının ons fiyaı 1840 doların üzerinde işlem görüyor. Petrol fiyatları ise yeniden 49 doların üzerine çıktı.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Borsaya bir şirket daha geliyor: Bu yıl 7 şirketin halka arız gerçekleştirilirken yılın son ayında bir şirket daha halka arz kararı aldığını açıkladı. Verusa Holding, yüzde 40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arz edileceğini duyurdu.

Elvan: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Ülkelerin istihdam, üretim, ticaret, turizm ve borçluluk gibi pek çok alanı etkileyen bir süreçte kapsamlı ve zorunlu bir mücadele içine girdiğini dile getiren Elvan, yaşanan olağanüstü şartların, normal zamanlarda görülmeyen tedbirlerin gündeme gelmesine neden olduğunu ifade etti.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların 11 Aralık Cuma günü itibarıyla kapanmasını önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı. Amerikan federal hükümetine 18 Aralık'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Temsilciler Meclisinde 67'ye karşı 343 oyla kabul edildi. Kapsamlı bütçe tasarısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına zaman sağlayacak tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Biden, ABD Ticaret Temsilcisi olarak Katherine Tai'yi seçti

ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi devralması sonrasında birlikte çalışacağı ekibi belirlemeye devam ediyor. Konuya yakın kaynaklara göre Biden, ABD Ticaret Temsilcisi olarak

Temsilciler Meclisi Yollar ve Kaynaklar Komitesi'nin baş ticaret avukatı Katherine Tai'yi seçti.

45 yaşındaki Tai, ABD-Kanada-Meksika yeni ticaret anlaşması sürecinde Trump yönetimi ile müzakerelerde önemli rol oynamıştı.

Britanya ile Singapur arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Britanya, 31 Aralık'ta sona erecek Brexit geçiş dönemi sonrasında hazırlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Britanya ile Singapur arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Singapur, Britanya'dan bağımsızlığını elde etmesinden 55 yıl sonra bu ülke ile ticaret anlaşması imzaladı.

Britanya ile Singapur arasında ticaret hacmi 2019'da 13,5 milyar dolar oldu.