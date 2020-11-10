Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Kasım 2020)

10 Kasım 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalar koronavirüs salgınında aşı haberleriyle birlikte iyimserliğini koruyor. Asya borsalarında Çin dışında ağırlıklı olarak yükselişler söz konusu. Japonya'nın Nikkei endeksi ilk işlemlerde 29 yılın zirvesine ulaştıktan sonra yüzde 1,1 artıda bulunuyor. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,6 yükselirken Çin'in CSI300 endeksi yüzde 0,24 geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,12 yükseldi. ABD vadelileri ise dünkü yükselişlerin ardından yüzde 0,4'ler düzeyinde ekside.

Yurt içi: Türkiye piyasaları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi ve yerine Lütfi Elvan'ın atanması sonrası gelişmeleri yakından izliyor. Dün 8,01'e kadar çekilen dolar/TL kuru oldukça hareketli geçen günün ardından bugün 8,10'un üzerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,63-9,65 bandında hareket ediyor.

Altın ve petrol: Petrol fiyatları COVID-19 aşısında ilerlemenin etkisiyle dün yükselmesinin ardından koronavirüsün ağır etkilediği Avrupa'da ve ABD'de yakın vadede yakıt talebine ilişkin

endişelerin tekrar gündeme gelmesiyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,3 düşüşle 41,86 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,5 düşüşle 39,69 dolara geriledi. Altın fiyatları önceki seansta yüzde 5,2 gerilemesinin ardından bugün ABD'nin COVID-19 salgınının yarattığı tahribatı hafifletmek için daha fazla canlandırma önlemi alacağına dair umutların, altının enflasyona karşı koruyucu olarak cazibesini güçlendirmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1 artışla 1.880,41 dolara yükseldi.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Albayrak'ın istifası kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Makineciler Çin istilasına karşı ek vergi istiyor

Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinden makine ithalatının hızlı bir biçimde artması sektörü rahatsız etti. Yetkililer “dampingli ürünlerin” önünün yüksek vergilerle kesilmesini istediler.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Çin'de enflasyon 11 yılın dibinde

Çin'de tüketici enflasyonu ekim ayında 2009 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ekim ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,5 arttı. Eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artan tüketici fiyatlarını, ekim ayında yüzde 0,8 artması bekleniyordu. Ekim ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarken, gıda dışı fiyatlar ise değişim göstermedi. Eylül ayında yüzde 7,9 olan gıda enflasyonunun yavaşlamasında domuz eti fiyatlarında yaşanan yüzde 2,8'lik düşüş etkili oldu.

Goldman Sachs: Faiz artırımları 2025'te başlayabilir

Goldman Sachs, büyük merkez bankalarının faiz artırımına ancak 2025'te başlayacaklarını tahmin ediyor. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius ve ekibinin hazırladıkları 2021 yılı ekonomik görünüm raporu, büyük merkez bankalarının faiz artırımına ancak 2025'te başlayacaklarının öngörüldüğünü ortaya koydu. Haftasonu yayınlanan raporda Fed, ECB ve BoE'nin faiz artırımlarına 2025 yılında başlayabilecekleri öngörülürken, ana istisna olarak ise Çin işaret edildi.