Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Mart 2021)

Yurt içinde gözler 2021 yılının ilk ayına ilişkin işsizlik rakamlarında olacak. Hesaplama yönteminde değişikliğe giden TÜİK, üçer aylık hareketli ortalamalar yerine bundan böyle bağımsız aylık tahminlere ilişkin işgücü verilerini paylaşacak. Bir önceki yöntemle Kasım, Aralık, Ocak ayı ortalamlarından hesaplanan Aralık ayı işsizlik verisi yüzde 12,9 düzeyindeydi. Yurt dışında ABD'deki enflasyon verileri dışında önemli bir veri gündemi bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Haftaya yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladıktan sonra dün yüzde 2 civarı gerileyen dolar/TL, hafta ortasında sakin bir seyir izliyor. Dün piyasalar kapandıktan sonra 7,60'ın hemen altında kapanan dolar/TL, bugün sabah saatleri itibarıyla 7,62'den işlem görüyor. Euro/TL ise 9,06-9,07 bandından hareket ediyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, ABD tahvil getirilerinin yüksek talep gelen ihalenin ardından gerilemesi ve Çin borsalarının para politikasını sıkılaştırma endişeleriyle son dönemdeki sert düşüşün ardından toparlanmasıyla, iki ayın dip seviyesinden yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün iki ayın dip seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0,4; Çin'in CSI300 endeksi ise yüzde 0,7 civarı yükseldi.

Petrol: ABD ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta keskin bir şekilde artması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını düşürdü. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 66,78 dolara kadar gerilerken ABD ham petrolü 64 doların altında.

Altın: ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin düşmesi ve ABD Doları'nın zayıflaması ile 9 ayın en düşük seviyelerinden dönen spot altın, bu hareketi daha yukarı taşımakta zorlanıyor. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1716 dolar direncini aşarak 1719 dolar seviyesini test etti, ancak burada tutunamadı ve 1.712 dolara çekildi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Ticaret Bakanlığı, Şubat ayında 485 adet dahilde işleme izin belgesi verdi. Dahilde işleme izin belgelerinin yanısıra, 8 adet yurt içi satış ve teslim belgesi, 3 adet hariçte işleme izin belgesi düzenlendi. Aynı ayda 9 adet izin belgesi firma talebine istinaden iptal edildi.

Çin'de tüketici fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düştü. Ekonomistler, Ocak ayında da yüzde 0,3 düşen fiyatların, Şubat'ta yüzde 0,4 gerileyeceğini tahmin ediyorlardı. Ülkede üretici fiyatları ise şubat ayında, yüzde 1,7 ile Kasım 2018'den bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin yüzde 1,521 seviyesine kadar gerilemesinden destek alan hisse senedi piyasalarında Nasdaq Bileşik Endeksi son 4 ayın en iyi gününü yaşadı. Kasım ayından bu yana görülen en hızlı yükselişi yaşayan Nasdaq Bileşik Endeksi günü yüzde 3,69 artışla 13.073,82 puandan kapattı. Nasdaq vadeli kontratları dünkü sert yükseliş sonrası bu sabah çok hafif ekside işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - TÜİK, Ocak ayı işsizlik verilerini açıklayacak.

16:30 - ABD'de şubat ayı TÜFE ve çekirdek TÜFE rakamları açıklanacak. ABD'de ocak ayında TÜFE verisi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,4 olarak gerçekleşirken, yüzde 0,2 beklenen çekirdek enflasyon ocakta bir önceki aya göre değişmemişti.

15:00 - ABD'de diğer veriler MBA mortgage verileri açıklanacak.



ABD'de 10 Yıllık tahvil ihalesi de günün programında bulunuyor. Kanada Merkez Bankası(BoC), günün tek faiz kararı beklenen merkez bankası olacak. BoC'un son 7 toplantıda yüzde 0,25 olarak koruduğu faizi bu toplantıda da değiştirmesi beklenmiyor.