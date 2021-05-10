Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Mayıs 2021)

Ramazan Bayramı nedeniyle, bu hafta 2,5 gün işlem yapılacak olan yurt içi piyasalarda önemli veriler bulunuyor. İşgücü, sanayi üretimi, perakende satışlar, ödemeler dengesi verileri kısa haftanın önemli verileri olarak izlenecek.

Haftanın ilk önemli verisi Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) saat 10.00'da gelecek. TÜİK Mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de tarımdışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında kalmasıyla değer kaybeden ABD Doları'nın etkisiyle 8,20'lere çekilen dolar/TL, yeni haftaya da benzer seviyelerden başlıyor. Euro/TL ise 10 TL üzerindeki seyrine devam ederken bu sabah saatleri itibarıyla 10,03 düzeyinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar: Asya borsaları, enflasyon baskısının azalmasından dolayı faizlerin düşük kalacağı beklentisiyle yükseldi.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 primlenirken, ABD borsası vadeli kontratları yüzde 0,2'ler civarında artıdaydı.

Petrol fiyatları, ABD'de boru hattı işleten şirkete yapılan siber saldırının ardından

yüzde 1'den fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü ise 65.50 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdamdaki beklentilerin altındaki artışın faizlerin uzun

süre düşük kalacağı beklentilerini destekleyerek altına olan talebi artırmasıyla, geçen hafta

gördüğü üç ayın zirvesine yakın işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı önceki seansta 1.842 dolar ile 11 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bu sabah 1.832 dolardan el değiştiriyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim halka arz sürecinde sonuçlar açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hissenin satıldığı Kalekim halka arzının toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Buna göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, emtiada yükselişin bir süre daha devam etmesini bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre altın fiyatının gelecek 3, 6 ve 12 aylık dönemde 2000 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Aynı dönemler için bakır fiyatını 3, 6 ve 12 aylık dönemde sırasıyla 9200, 9800 ve 11000 dolar olarak öngören Goldman, aynı vadeler için Brent petrolü sırasıyla 75, 80 ve 75 dolar, ABD petrolünü ise 73, 77 ve 72 dolar bekliyor.

Yıl başından bu yana 5'e katlanan Ethereum fiyatı 4 bin doların üzerine çıktı. Avrupa Yatırım Bankası'nın 100 milyon euro tutarında 2 yıl vadeli dijital tahvil ihrac edeceği haberinden bu yana yatırımcıların gözdesi konumunda olan kriptopara Ethereum 4 bin 120 doları gördü.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini ve İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıklayacak. (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç çevirme oranı, ortalama vadesi ve maliyetini açıklayacak (17.30)

İngiltere Halifax Konut Fiyatları (10.30), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (11.30), Avrupa piyasalarında öncelikle izlenecek veriler olacak. AB Dışişleri Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.