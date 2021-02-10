Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Şubat 2021)

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir gündem piyasaları bekliyor. Türkiye'de kasım dönemi işsizlik rakamları ABD'de enflasyon öne çıkan veriler olacak. ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları da küresel piyasaların yakın takipinde.

İşsizlik oranı ekim döneminde yüzde 12,7 olarak açıklanmıştı. Kasım döneminde de oranın aynı seviyelerde geleceği tahmin ediliyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün gün içerisinde 7,14'e kadar çıkan dolar/TL, akşam saatlerinde yeniden 7,06 seviyelerinden tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 7,06-7,07 seviyeleri söz konusu. Euro/TL'de ise 8,57'de kapanan kur üst üste ikinci günü de yükselişle tamamlamıştı. Euro bu sabah ise 7,58'lerden işlem görüyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, olumlu açıklanan bilançoların, ABD canlandırma paketine dair umutların ve aşılamada yaşanan ilerlemenin küresel toparlanmaya dair iyimserliği desteklemesiyle rekor seviyeye yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 civarı artışla Ocak'ta gördüğü zirveyi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Çin lokomotif endeksi yüzde 1'in üzerinde artışla 13 yılın en yüksek seviyesini gördü. ABD vadelilerinde ise sınırlı da olsa yükselişler yaşanıyor.

Petrol ve altın: Dün ABD Doları'ndaki zayıflık ve ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketine yönelik beklentiler ile yükselen altın fiyatları bugün 1.840 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor. Brent petrol ise hafifi bir gerilemeyle 61,1 dolar seviyesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." dedi.

ABD Senatosu, eski Başkan Donald Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olup olmadığına ilişkin oylamada, yargılamanın anayasal olduğu sonucuna ulaştı. Oylamada 44 Cumhuriyetçi senatör Trump'ı yargılamanın anayasal olmadığı yönünde oy kullanırken, 56 senatör ise yargılamayı anayasal buldu. 50 Demokrat senatörün yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.

Çin'de tüketici fiyatları ocak ayında, yüzde 0,3 ile beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. Veri öncesi piyasa beklentisi ise yüzde 0,2 düşüş olacağı yönündeydi.

Güney Kore'de işsizlik 21 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Güney Kore İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede Ocak ayında düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 5,4'le 1999'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Koronavirüsü aşısı üreten firmalardan Johnson&Johnson’ın CEO’su Alex Gorsky, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada gelecek birkaç yıl boyunca COVID-19 aşısının tıpkı grip aşısı gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK işgücü istatistiklerini yayımlayacak. İşsizlik oranı Ekim döneminde yüzde 12,7 olarak açıklanmıştı. Kasım döneminde de oranın aynı seviyelerde geleceği tahmin ediliyor (10.00).

TÜİK inşaat maliyet endeksi ve dış ticaret endeksleri verilerini de duyuracak (10.00).

ABD'den gelecek enflasyon rakamları da piyasalar tarafından yakından takip edilecek. ABD'de tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,5 artış tahmin ediliyor (16.30).

Almanya'da da tüketici fiyat endeksi final verileri açıklanacak (10.00). Öncü rakamlarda tüketici fiyatları aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 1,0 artış göstermişti.

Yurt dışında en önemli gündem maddeleri ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları olacak. Lagarde, The Economist dergisi tarafından düzenlenen webinarda (16.00), Powell, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen online etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunacak (22.00).

MBA mortgage onayları (15.00), toptan stoklar (18.00), DOE petrol stokları (18.30), 10 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) izlenecek ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.