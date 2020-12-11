Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Aralık 2020)

Bugünün gündeminde en önemli konu başlıklarını AB Liderler Zirvesi'nden ve ABD'de CAATSA kapsamında Türkiye'ye yönelik muhtemel yaptırımlara yönelik gelişmeler ve haber akışı oluşturuyor.

AB'den Türkiye'ye 'ağır yaptırım' yok: Bu haftaki gündeminin ana maddesi olan AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yönelik "ağır bir yaptırım" kararı çıkmadı Brüksel'deki Zirve devam ederken sonuç bildirgesinin Türkiye'yle ilgili kısmında uzlaşmaya varıldı ve o bölüm açıklandı. Bildiride, Doğu Akdeniz nedeniyle daha önce yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasına karar verildi. Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istendi.

ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı?ABD'de Türkiye'ye yönelik yaptırımın masada olduğu ABD'den de çeşitli haberler ve iddialar geliyor. Bloomberg, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını imzaladığını öne sürerken, Reuters haber ajansı yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacağını iddia etti.

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Haftayı yoğun bir gündemle kapatmaya hazırlanan yurt içi piyasalarda, döviz kurları hareketlendi. Dün piyasaların kapanışından sonra 7,92'yi gören dolar/TL, bu sabahın erken saatlerinde 7,90'ın hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 9,60'ın üzerinde el değiştiriyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalar, artan vakalara rağmen dünya genelinde aşıya yönelik iyimser beklentiler, zorlu Brexit görüşmeleri ve ABD'deki teşvik paketine yönelik belirsizlik arasında sıkışmış durumda. Asya'da hisselerde ağırlıklı olarak satışlar görülürken benzer tablo ABD vadelileri için de geçerli.

Altın ve petrol: Altın ve petrol haftayı sakin bir seyirle kapatmaya hazırlanıyor. 1.875 doları gördükten sonra ABD'de teşvik gündemindeki belirsizlikle düşüşe geçen altının onsu 1.835 dolar düzeyinde. 9 ay sonra 50 doların üzerine çıkan brent petrol de bu sabah dünkü kapanış seviyelerinde değerleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içi piyasalar, ABD'den ve AB'den Türkiye'ye ilişkin yaptırım haberleri ve gelişmeleri takip ederken ekim ayına ait cari denge verisi açıklanacak. Cari işlemler dengesine yönelik anketlere tahminlerin medyanı 150 milyon dolar, ortalaması ise 320 milyon dolar civarı açık verileceğine işaret ediyor. Veri saat 10.00'da açıklanacak. ABD'de günün en önemli verileri üretici fiyatları ve Michigan tüketici güven endeksi olacak.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Fitch ve Moody's'ten Türk bankaları açıklaması: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'ten Türkiye'deki bankalarla ilgili iki açıklama geldi. Moody's değişen hesaplama metodoloji sonrası Türkiye'den 12 bankanın notunu güncelledi. Fitch ise ekonomik toparlanmaya rağmen Türk bankaları için zorlu faaliyet ortamının 2021 yılında da devam edeceği uyarısında bulundu.

Arzum'a halka arz onayı: SPK, Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı. Buna göre Arzum, pay başına 15,50-17 TL fiyat aralığından halka arz edilecek.

COVID-19'da toplam vaka sayısı belli oldu: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam COVID-19 vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre COVID-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

..:: DÜNYADAN SON GELİŞMELER ::..

Pelosi: Yardım paketi teklifi üzerinde müzakerelerde büyük ilerleme var

ABD Temsilciler Mecsili Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup Kongre üyesinin ortaya koydukları 908 milyar dolar büyüklüğündeki Covid-19 yardım paketi teklifi üzerindeki görüşmelerde "büyük ilerleme" sağlandığını söyledi. Pelosi, teklifini Kongre gündemine getirilebilmesi için teklifin hazırlayan grubun ortaya koyacağı kanun metnini görmesi gerektiğini de belirtti. "Müzakerelerde büyük ilerleme sağladıklarını düşünüyorum" diye konuşan Pelosi, "Ortaya koydukları değerler ve önceliklerin şu anda ihtiyaç duyduklarımız olduğuna inanıyorum" dedi.

ABD'de federal bütçe 145 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal bütçe Kasım ayında 145 milyar dolar açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde ise bütçe açığı 209 milyar dolar olmuştu. Kasım ayında bütçe gelirleri 2019'un aynı ayına göre yüzde 3 düşüşle 225 milyar dolardan 220 milyar dolara gerilerken, harcamalar da yüzde 16 düşüşle 434 milyar dolardan 365 milyar dolara indi.