Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Ekim 2021)

Yeni hafta ödemeler dengesi ve işsizlik rakamlarıyla başlıyor. Türkiye ekonomisine dair iki kritik verinin dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı ve TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu da önemli bir gündem maddeleri olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen haftayı tarihi seviyelerini 8,97'nin üzerine taşıyarak kapatan dolar/TL, yeni haftanın açılışında yatay seyretse de tarihi zirvelerine çok yakın. Rekor seviyesi 8,9740'ta olan dolar/TL, bu sabah 8,96'nın hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL ise 10,37'lerden el değiştiriyor.

Asya borsaları Çin'deki kazanımların desteğiyle yükselirken ABD hisse senedi vadeli işlemleri erken kayıplarını telafi etti. Artan ABD Hazine getirileri doları yen karşısında üç yılın zirvesine yaklaştırdı. Çin lokomotif hisse endeksindeki yüzde 1 artış, yatırımcıların rahatlamasına yardımcı olurken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yendeki düşüşün desteğiyle önceki kayıplarını geri kazanarak yüzde 1,7 yükselirken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECD, uzun müzakerelerin ardından, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin nihai anlaşmayı sonuçlandırdı.

Dünya Bankası'nda görev yaptığı dönemde uzmanlara raporlarında Çin lehine değişiklikler yapmaya zorlamakla suçlanan IMF İcra Kurulu, Başkan Kritalina Georgieva'nın kaderi bugün IMF İcra Kurulunda belli olacak.

Japonya Başbakanı Kishida göreve gelmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, Çin’i yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmaya çağırdı.

ABD'de Maliye Bakanı Janet Yellen Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin 136 ülke tarafından kabul edilen küresel asgari kurumlar vergisini uygulamaya yönelik yasa tasarısını onaylayacağından emin olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD istihdam piyasasının COVID-19'un etkilerini hissetmeye devam ettiğini, ancak toparlanmanın durmaya yakın olduğunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, İngiltere ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısının artmaya devam etmesi halinde hanehalklarının "ciddi şekilde erken" bir faiz artırımına hazır olmaları gerektiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde haftaya önemli verilerle başlanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ödemeler dengesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise işgücü istatistikleri verilerini yayımlayacak (10.00). Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 12 olarak açıklanmıştı. Cari işlemler dengesi Temmuz ayında 683 milyon dolar açık vermişti. Anketlerde ağustos ayı cari işlemler medyan tahmini 235 milyon dolar açık civarında.

TÜİK ayrıca kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili doğrudan satışı gerçekleştirecek. Söz konusu kıymetler 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli, 3 yıl vadeli olacak.

Kabine , Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak (15.00).

Yurt içinde diğer önemli gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yapacağı sunum olacak. Kavcıoğlu, banka faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapacak (14.00).

Asya ve Avrupa'da öne çıkan bir verinin olmadığı günde İtalya sanayi üretimi (11.00) takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Philip Lane ve Frank Elderson (15.30-15.45), İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos (16.30) konon konuşma yapacak yetkilileri olacak.

ABD'de "Colombus Günü" nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Ancak borsalar ve bazı piyasalar işleme açık bulunacak.