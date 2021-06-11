Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Haziran 2021)

Yurt dışında dün öğleden sonra gelen ECB faiz kararları ve ABD enflasyonu verilerinden sonra piyasalar hareketlendi. Bugün ise yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar gibi önemli verilerin yanı sıra, TCMB Beklenti Anketi, yeni adıyla 'Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçları da yakından takip edilecek. Yurt dışında fiyatlanacak önemli bir gündem bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: ABD enflasyon verisiyle tahvil faizlerindeki düşüşün desteklediği Türk Lirası'nin güçlenmesini sağladı. Dün yüzde 2 civarı gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,42 civarında yatay seyirde. Euro/TL de dünkü gün sonu seviyelerini koruyor ve 10,27-10,28 bandında.

Piyasalar: ABD'de enflasyonun 13 yılın zirvesine çıkmasına karşın, ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,45'in altına indi. ABD borsaları ise günü yükselişle kapattı. Asya borsaları, ABD tüketici fiyatlarını etkileyen tek seferlik unsurların, Fed'in artan enflasyonun geçici olacağına dair görüşünü desteklemesiyle yükselirken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 civarı yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi ilk işlemlerdeki kazanımlarını geri vererek yüzde 0,1 eksiye geçti.

Altın: ABD Doları'nın zayıflaması ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin 3 ayın en düşük seviyelerine inmesi altın fiyatını 1900 dolar direncine getirdi. Spot altının onsu 1.900 doların hemen üzerinde seyrediyor.

Petrol: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah bir miktar geri çekilse de, aşılamanın hızı ve yaz aylarının etkisi ile talebin güçleneceği beklentilerinden destek almaya devam ediyor. Brent petrolde işlemler varil başına 72,30 dolardan geçiyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

TCMB Beklenti Anketi'nin ismi, yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi amacıyla “Piyasa Katılımcıları Anketi” olarak değiştirildi

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemelerinin nakit çıkışları Haziran ayında olduğu için söz konusu ödemelerin Fon varlığına yansıması da haziran ayında gerçekleşti. Bu kapsamda 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle Fon varlığı 86 milyar 958 milyon 88 bin TL oldu. Fon varlığı mayıs sonunda 90 milyar 902,9 milyon TL seviyesindeydi..

Fed bilançosunun büyüklüğü ilk kez 8 trilyon dolar seviyesini aştı. New York Fed Mart ayında yayınladığı raporda devam eden varlık alım programlarının etkisi ile Fed'in bilanço büyüklüğünün 2022 sonuna kadar 9 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etmişti.

ABD'de federal bütçe açığı 1 Ekim 2020'de başlayan mali yılın ilk 8 ayında 2 trilyon 64 milyar dolara ulaştı. 2020 mali yılında bütçe 1,88 trilyon dolar açık vermişti. Mayıs'ta sona eren 8 ayda fedreral bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüszde 29 artarak 2 trilyon 607 milyar dolar olurken, harcamalar yüzde 20 artışla 4 trilyon 671 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK'ten sanayi üretimi, Perakende Satış Endeksleri ve Ciro Endeksleri gibi önemli veriler gelecek. Beklentiler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yüzde 63,5, artış yönünde oluştu.

TCMB Beklenti Anketi sonuçlarını açıklayacak. Bir önceki ankette yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 13,81 seviyesinde oluşmuştu. Ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,81, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,99 seviyesinde bulunuyor.

Yurt dışında ilk önemli veri seti İngiltere'den gelecek. İngiltere'de aylık GSYH, sanayi üretimi, dış ticaret verileri açıklanacak (09.00).

ABD'de günün verileri Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) olacak.

Rusya Merkez Bankası faiz kararı da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. CBR'nin faiz oranı yüzde 5,00 seviyesinde bulunuyor (13.30).