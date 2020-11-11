Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Kasım 2020)

11 Kasım 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: ABD'de seçim sonuçlarının ve Pfizer'dan gelen COVID-19 aşısı haberleri piyasalardaki iyimserliğe ve risk iştahını destek oluyor. Asya borsaları ve ABD vadeli yükselişler dikkat çekiyor. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre 68 puan, yüzde 0,23 artıda, S&P 500 vadeli endeksi 5,25 puan, yüzde 0,15 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi de 46 puan, yüzde 0,40 yükseldi. Asya borsalarının neredeyse tamamında yeşil ekranlar görülüyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 artıda Japonya'da 29 yılın en yüksek seviyelerine ulaşılırken, Güney Kore ve Tayvan'da da kazanımlar yüzde 1'in üzerinde.

Yurt içi: Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanan yurt içi piyasalarda oynaklık düşmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen piyasa dostu mesajların etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8,18 düzeyinde dengeli bir seyir izledi. Bu sabah ise BDDK'nın yabancı bankalara ilişkin swap düzenlemesi sonrası dolar/TL 8,13 seviyelerine çekildi. Aynı dakikalarda euro/TL de 9,6205 düzeyinde el değiştiriyor.

Altın ve petrol: Aşı haberleriyle birlikte petrolde talep artışı beklentisi fiyatlara yansıyor. Brent petrolün en yakın vadedeki varil fiyatı üst üste 3. günde de yükselerek 44 dolara yaklaştı. Haftanın başında yaşadığı sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışan altın fiyatları bu sabah 1.880 doların üzerine çıktı.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

BDDK, yabancı banka swap limitlerini esnetti

Piyasalarda normalleşme adımları kapsamında hamlelerine bir yenisini daha ekleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yabancı bankalarla swap limitlerini esnetti. Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5 olarak yeniden belirlendi.

Borsa İstanbul: İstifa iddiaları gerçek dışı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla'nın istifa ettiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Koreli devden Çerkezköy’e yatırım

Güney Kore’nin önde gelen gruplarından Hyosung Corporation, Tekirdağ Çerkezköy’deki tekstil üretim tesislerinde kapasite artırmak amacıyla 430 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Tokyo Borsası 1991 Hazirandan bu yana en yüksek seviyeden kapandı

Tokyo Borsası aşı iyimserliği ile yükselmeye devam etti. Endeks, ABD seçimine ilişkin haber akışı ile başlayan yükselişini dün ve bugün koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelerin yarattığı iyimserlikle sürdürdü. Tokyo Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 1,78 artışla 25349,60 puan ile 1991 Hazirandan bu yana en yüksek seviyeden tamamladı. Daha geniş kapsamlı bir gösterge olan Topix Endeksi de %1,6 yükselerek 1728,58 puana geldi.

Lübnan Merkez Bankası gelecek yıl dijital para çıkarmayı planlıyor

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, bankacılık sektörüne güveni yeniden tesis etmek ve nakitsiz bir sisteme geçiş için gelecek yıl bir dijital para çıkarmayı planladıklarını bildirdi. Salameh ayrıca bankaları yeniden yapılanmaya başlamaları ve bu çerçevede yüzde 20 oranında yeniden sermayelendirilmeleri için de uyardı.