Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Mart 2021)

Türkiye'de ödemeler dengesi verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Döviz kurlarında haftanın ilk günü yaşanan yüzde 3'leri bulan yükselişler, ABD tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte salı ve çarşamba günü geri verildi. Dün, piyasaların kapanışının ardından devam eden düşüşle brilikte günün son saatlerinde 7,50'nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,48-7,49 seviyelerinden değerleniyor. Dolar ile benzer grafikleri çizen euro/TL de 8,95'lerden işlem görüyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, ABD'de tüketici fiyatları verisinin enflasyonla ilgili endişeleri yatıştırması ve Dow Jones endeksini rekor seviyeye yükseltmesinin ardından kazanımlarını artırdı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, Güney Kore'nin KOSPI endeksindeki yüzde 1,7 artış öncülüğünde yüzde 0,7 yükseldi. Çin'in Shanghai bileşik endeksi yüzde 1,6 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.

Altın: 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin Cuma günü ABD Başkanı Biden tarafından imzalanacak olması ve ABD Hazine kağıdı getirileri ile ABD Doları'nın zayıflaması altın fiyatının son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasına yardım etti. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 1734,70 dolar seviyesini gördü.

Petrol: Petrol fiyatları ABD'de stokların beklentilerin üzerinde gerilemesiyle yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 68,60 dolar seviyesini görürken ABD ham petrolü de 65 doların üzerine tırmandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 yardım paketi, Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 211’e karşı 220 oyla kabul edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, bu yasanın ABD vatandaşlarına koronavirüs krizinin ortasında mücadele, savaşma şansı vereceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'ni özelleştirmek için ihale açtı. Buna göre, Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Ekipmanlar ve Taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecek. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihalede geçici teminat tutarı 1,5 milyon TL olarak belirlendi.

ABD'de federal bütçe açığı 1 Ekim 2020'de başlayan mali yılın ilk 5 ayında bütçe açığı 1 trilyon doları aştı. 2020 mali yılının ilk 5 ayında 624 milyar dolar olan açık, yüzde 68 artarak 1 trilyon 47 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Bütçe açığı rekoru 2010 yılında 652 milyar dolar ile kırılmıştı.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası tarafından açıklanacak ödemeler dengesi günün en önemli verisi olacak. Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Ocak ayı cari işlemler medyan tahmini 1 milyar 675 milyon dolar açık olarak belirlendi (10.00).

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı son çeyrek dönem için verimlilik istatistiklerini yayımlayacak.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında en önemli gündem Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı olacak. ECB'nin bu ayki toplantısında da faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ECB'nin refinansman operasyon gösterge faizi yüzde 0,00, mevduat faizi yüzde -0,50 seviyesinde bulunuyor (15.45).

Açıklamanın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek (16.30)

ABD'de işsizlik başvuruları (16.30), JOLTS açılan iş (18.00) ve 30 yıllık tahvil ihalesi izlenecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.