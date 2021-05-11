Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Mayıs 2021)

Haftanın ikinci günü yurt içinde, ödemeler dengesi, sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri gibi önemli veriler takip edilecek. Günün ikinci yarısında ise TCMB, 6 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Ramazan Bayramı dolayısıyla kısa sürecek haftanın ikinci gününde dolar/TL, 8,25 etrafında sınırlı hareketlerine devam ediyor. Euro/TL ise 10 liranın üzerinde hafifi yukarı yönlü seyrediyor. Euro/TL kuru bu sabah saatleri itibarıyla düne göre yüzde 0,3 civarı yükselişle 10,07'nin üzerinde.

Küresel piyasalar: Asya borsaları Wall Street'deki yüzde 2,5'İ aşan satışların ardından yaklaşık iki ayın en sert düşüşünü kaydederken, teknoloji hisselerinde keskin değer kayıpları görüldü. ABD'deki fiyat artışlarının erken faiz artışlarına yol açıp açmayacağı endişeleri satışlarda etkili oluyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,7 ile Mart sonundan bu yana en sert düşüşü kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,8 geriledi. ABD vadelileri de yüzde 1 civarı düşüşte.

Petrol fiyatları, siber saldırı nedeniyle sevkiyatın durduğu ABD boru hattının hafta sonuna

kadar kapalı kalacağının açıklanması ve bu nedenle Meksika körfezi kıyısındaki bazı

rafinerilerin üretimi azaltması sonucu geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 67.87 dolara çekildi. ABD ham petrolü ise 64,50 dolar seviyesinde geriledi.

Altın fiyatları yatay seyrederken, yatırımcılar yarın açıklanacak ABD enflasyon verisini

bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,845.06 dolar ile 11 Şubat'tan bu yana en

yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1,835.41 dolar ile yatay seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan beş parti, ortak bildiriyle İsrail'i kınadı. Bildiride, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail’e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz" denildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl yenilebilir enerji kapasitesinde 1999'dan bu yana en büyük artış yaşandı. Kuruluşun verilerine göre 2020 yılında yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 45 artarken eklenen enerji kapasitesi 280 gigawatt oldu.

Çin'de üretici fiyatları Nisan ayında, yıllık bazda yüzde 6,8 ile Ekim 2017'den bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı. Mart ayında fiyatlar yüzde 4,4 yükselmişti. Çin'de tüketici fiyatları ise Nisan ayında beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı. Mart ayında fiyatlar yüzde 0,4 yükselmişti.

ABD'de tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon bekleyişlerinin Eylül 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını ortaya koydu. Nisan ayında tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon bekleyişleri Mart ayındakiyüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükseldi. Gelecek 3 yıl için enflasyon bekleyişleri ise yüzde 3,1 oldu.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ikinci günü yurt içinde önemli veriler takip edilecek. TÜİK sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksini açıklarken, TCMB ödemeler dengesi verilerini yayımlayacak (10.00).

Ekonomistlerin Mart ayı cari işlemler medyan tahmini 3 milyar 600 milyon dolar, ortalama tahmini ise 3 milyar 549 milyon dolar açık oldu. Sanayi üretimi için yapılan anketlerde ekonomistlerin 2021 yılı Mart ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 13,4, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 15,8 artış yönünde oluştu.

TCMB, 6 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Yurt dışında ilk veriler Asya tarafından gelecek. Çin'in tüketici ve üretici fiyatları verileri açıklanacak. Çin'de tüketici fiyatları bir önceki ay yıllık yüzde 0,4, üretici fiyatları yüzde 4,4 artış gösterdi (04.00).

Almanya ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi (12.00), Avrupa'da açıklanacak en önemli veri olacak.

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (13.00), JOLTS açılan iş sayısı (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.

Japonya 10 yıllık (06.30), İngiltere 5 yıllık (12.05) ve 40 yıllık (13.30), ABD 3 yıllık (20.00) tahvil ihalelerine çıkacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.