Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Nisan 2022)

Piyasalar haftaya yurt içinden ve ingiltereden gelecek yoğun veri akışıyla başlayacaklar. Türkiye'de ödemeler dengesi ve işgücü rakamları önce çıkarken, İngiltere'de sanayi üretimi, GSYH ve dış ticaret öncelikle takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları yeni haftaya sakin başladı. Dolar/TL, son günlerde olduğu gibi 14,75'in hemen altında işlem görürken euro/TL ise 16,00-16,05 arasında seyrini sürdürüyor.

Asya borsaları, merkez bankası toplantılarının gerçekleşeceği ve ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya gerileyerek başlangıç yaparken, euro Fransa'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağ Marine Le Pen'in ilk turda kazanamamasıyla hafif yükseldi.

Petrol fiyatları, haftanın ilk gününde yüzde 2'yi aşan düşüşler yaşıyor. Brent petrolün varil fiyatı 99,80 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 100 doların üzerine çıktı.

SPot altında ise fiyatlamalar sakin. Spot altının ons fyatı 1.942 dolar seviyesinde yatay.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER:.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre, ikinci turda oyların yüzde 28.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci turda yarışacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, terör ile mücadele ve insan hakları ihlalleri doğrultusunda ABD makamlarına uyguladığı yaptırım listesine 24 kişiyi daha ekledi.

İran’da 250 milletvekili, nükleer anlaşmaya geri dönüş şartlarını yayınladıkları bildiri ile açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde haftaya yoğun bir veri akışıyla başlanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımlayacak. Yılın ilk ayında cari işlemler dengesi 7,11 milyar dolar gibi yüksek seviyede bir açık vermişti. ForeksHaber anketinde ekonomistlerin cari işlemler medyan tahmini 5 milyar 450 milyon dolar, ortalama tahmini ise 5 milyar 613 milyon dolar açık oldu (10.00).

Aynı saatte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini paylaşacak. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı bir önceki ay yüzde 11,4 seviyesinde açıklanmıştı.

TÜİK ayrıca aynı aya ilişkin inşaat maliyet endeksini de yayımlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de iş dünyası ile bir araya gelecek (13.00).

Avrupa açılışı İngiltere'den yoğun bir veri akışına sahne olacak. İngiltere'de tamamı Şubat ayına ilişkin dış ticaret, sanayi üretimi, inşaat üretimi, hizmet üretimi ve GSYH verileri yayımlanacak (09.00).

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Ukrayna konusunda atılacak yeni adımları görüşecek.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Detroit Ekonomi Kulübü'nde konuşacak (19.40).

ABD'de öne çıkan bir veri bulunmuyor; işlemciler Hazine tarafından gerçekleştirelecek 3 yıllık tahvil ihalesine odaklanacaklar. Bir önceki 3 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 1,775 seviyesinde gelmişti (20.00).