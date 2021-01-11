Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Ocak 2021)

Piyasalarda haftanın ilk günü, yurt içinde işgücü istatistikleri ve ödemeler dengesi gibi iki önemli veri izlenecek. Ayrıca Kabine toplantısı da bugün takip edilecek bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Yurt dışında ise önemli bir veri bulunmazken ABD'de geçen hafta yaşanan Kongre baskını sonrası Trump'ın azil veya görevden alınma süreci gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftaya yüzde 1 civarı yükselişle başladı ve 7,45 seviyelerinin üzerine tırmandı. Euro/TL'de de artış söz konusu. Geçen hafta 9,02'nin üzerinde kapanan euro/TL, bu sabah saatlerinde 8,93'e kadar gerilemesinin ardından hızla yükselişe geçti ve 9,05 liranın üzerine çıktı.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda, Asya seansı bu hafta açıklanması beklenen "trilyonlarca dolarlık" koronavirüs mali yardım paketi öncesinde tarihi zirvelerinde durakladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen hafta yüzde 5 artarak rekor seviyeleri gördükten sonra bugün yüzde 0.2 geriledi.

Altın: ABD'de Hazine kağıdı getirisinin 10 ayın zirvesine çıkarak yüzde 1,1 seviyesine kadar yükselmesinin etkisi ile güçlenen ABD Doları, spot altın fiyatını aşağı çekmeye devam ediyor. Spot altın fiyatı bu sabah son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1.817 dolar seviyesini gördü. Sonrasında gelen tepki alımları altını 1.830 doların üzerine taşıdı.

Petrol: Avrupa'da koronavirüs salgınının önüne geçmek için karantina, kapatma tedbirlerinin uygulanmaya devam edilmesi, yeni vaka sayısının son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktığı Çin'de giriş çıkışların kapatıldığı kent sayısının artması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını düşürdü. Geçen hafta 56 doları gören brent petrolün varili 55,3 dolardan işlem görüyor.

Günün Ajandası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Veri öncesi anketlerde cari işlemler medyan tahmini 3,5 milyar dolar açık beklentisi ön plana çıkıyor.

Ekonomistler, 2020 yılında toplam 37 milyar dolar açık bekliyor. İşsizlik verisi diğer takip edilecek veri olacak. Bir önceki ay yüzde 12,7 olarak açıklanan işsizlik oranını işten çıkarma yasağı nedeniyle bir miktar daha gerileyebileceği belirtiliyor. Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), Ekim 2020 döneminde işsizlik oranının 0,2 puan azalarak yüzde 12,5’e ineceğini tahmin etti.

İki veri de saat 10.00'da açıklanacak.

Yurt dışı gündemde ise fiyatlanacak herhangi bir veri bulunmazken Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması izlenecek (17.40).

..::TÜRKİYE'DEN SON HABERLER::..

Yeni yılın ilk Kabine'si bugün: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kabine toplantısında COVID-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı takvimi, yerli aşı çalışmaları, olası yeni tedbir ve desteklerin ele alınması bekleniyor

..::DÜNYADAN HABERLER::..

Bitcoin'de sert düşüş: Haftasonu 42 bin dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin fiyatı, son 48 saattir keskin bir kar realizasyonu ile karşı karşıya. 41 bin 962 dolar seviyesinin görülmesinin ardından başlayan satışlar ile Bitcoin fiyatı 33 bin 500 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin fiyatındaki keskin düşüşte kar realizasyonlarının yanı sıra HSBC başta olmak üzeren İngiliz bankalarının attıkları bir adım etkili oldu.

Twitter, Trump'ı kalıcı olarak engelledi: ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kalıcı olarak engellendi. Twitter bunu, Trump'ın "Daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle yaptıklarını açıkladı. Şirket "@realDonaldTrump hesabından atılan son tweetleri detaylıca inceledikten sonra bu adımı atmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Çin’de 9 milyondan fazla doz COVID-19 aşısı yapıldı: Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Çin’de 9 milyondan fazla doz COVID-19 aşısı yapıldığını açıkladı. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı COVID-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeng Yixin, bugüne kadar ülke çapında toplam 9 milyondan fazla doz COVID-19 aşısının yapıldığını belirterek, Çin’in geliştirdiği COVID-19 aşılarının güvenliği olduğunun bir kez daha kanıtlandığını söyledi.