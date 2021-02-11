Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Şubat 2021)

Piyasalarda bugün yurt dışında öne çıkan bir veri akışı bulunmuyor. Yurt içi piyasalarda ise haftalık para banka ve menkul kıymet istatistiklerinde yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonları ve yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin devam edip etmediği izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dünkü kapanışını 7,06'nın hemen altında gerçekleştiren dolar/TL, bu sabaha da benzer seviyelerden başlıyor. Benzer bir tablo Euro/TL için de yaşanırken kur 8,55-8,56 düzeyinde.

Yurt dışı: Asya piyasalarında Çin, Japonya ve Güney Kore borsalarının tatilde olması nedeniyle küresel piyasalarda sakin bir gün başlangıcı yaşanıyor. Açık olan piyasalarda hisse senetleri rekor seviyelerdeki kazanımlarını koruyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 yükseldi.ABD vadelileri de yatay seyirde.

Altın: Dün ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrasında doların önemli para birimleri karşısında bir miktar güçlenmesi ve enflasyona karşı koruma amaçla altın talebinin zayıflaması uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını geriletti. Dün 1855,49 dolara kadar tırmanan spot altın fiyatı bu sabah 1834,08 dolara çekildi.

Petrol: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, son günlerde yaşanan güçlü yukarı hareketin ardından gelen kar realizasyonları ile bir miktar düştü. Brent petrolünde fiyat son 9 seanstır yükseliyordu. Brent petrolün varili 61 doların hemen altında işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Fed Başkanı Jerome Powell, tam istihdama ulaşmak için İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki çabaların yeniden canlandırlması ve sürece yardım için gevşek para politikasına devam etmek gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi, 3 Kasım'daki ABD Başkanılık seçimlerindenbu yana ilk kez görüştüler.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kritpoparaların kötüye kullanılmalarının da aralarında olduğu dijital piyasa risklerinde "patlama" yaşandığı konusunda uyardı. Ancak Yellen, yeni finansal teknolojilerin suç ile mücadeleye ve eşitsizliği azaltmaya yardım edebileceğini de vurguladı.

JPMorgan tarafından hazırlanan raporda, emtiada yıllarca devam edecek yeni bir süper döngünün henüz başlamış olabileceği yorumunda bulunuldu. Değerlendirmede aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelenin de emtia fiyatlarında artış gibi istenmeyen bir sonucunun olabileceği yorumu yapıldı.

Çin'de yeni koronavirüs vakası sayısı 5 ayın en düşük seviyesine indi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri yayımlanacak. (14.30)

TÜİK, Aralık 2020 dönemi kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak (10.00).

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları (16.30), doğal gaz stokları (18.30), 30 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) izlenecek.

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık Petrol Piyasası Raporlarını açıklanacaklar.

Çin'de bir hafta sürecek yeni yıl tatili başladı. Çin'de yeni yıl tatili 11-17 Şubat tarihleri arasında olacak, 18 Şubat tarihinde piyasalar açılacak.