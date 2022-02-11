Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Şubat 2022)

Piyasaları haftanın son günü yoğun bir veri akışı bekliyor. Yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, perakende satışlar, Piyasa Katılımcıları Anketi verileri ve Fitch izlenirken, yurt dışında İngiltere verileri, Rusya faiz kararı, ABD Michigan tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta boyunca sakin bir seyir izleyen döviz kurları, haftanın son işlem gününe de yatay hareketlerle başladı. Dolar/TL 13,52 civarınde işlem görürken; euro/TL ise 15,40'ın hemen altında.

Asya borsaları, beklentilerin üzerinde açıklanan ABD TÜFE verileri ve bir Fed yetkilisinin sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının daha yüksek faiz artırımları görüleceği beklentilerini artırmasının ardından gerilerken, ABD Hazine tahvillerinin getirisi sıçradı. Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi gayrimenkul hisselerinde görülen toparlanmanın Çin piyasalarına destek sağlamasına rağmen, çoğu sektörün ekside kalmasıyla %0.76 geriledi. Japonya'da piyasalar resmi tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Reeskont kredisi hakları geçen yıl kaldırılan net ihracatçı olmayan firmalara kur korumalı mevduat kullanım şartı ile yeniden reeskont kredisi hakkı tanındı. TCMB 1 Ekim 2021'den geçerli olmak üzere döviz cinsi reeskont kredilerine net ihracatçı tanımı getirmişti. TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi uygulama talimatında dün devreye giren değişiklikle, net ihracat tanımına uymayan ancak döviz mevduatını belli bir miktarını KKM'ye çevirmeyi kabul eden firmalar yaklaşık 4 aylık aranın ardından düşük maliyetli finansman imkanı tanıyan döviz cinsi reeskont imkanına dahil edilmiş oldu. TCMB net ihracatçı tanımını "son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az %10 fazla olan net ihracatçı firmalar" olarak yapıyor.

Bu arada yabancı paraların ve altın hesaplarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme ile ilgili kurumlar vergisi genel tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

İngiltere hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’ya uygulanacak yaptırımların kapsamını genişleterek daha fazla kişiye ve kuruma yaptırım uygulamasına izin veren yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, AB Komisyonu'nun Britanya'daki takas evlerinin, takas bankalarını, AB'den müşterilerine türev varlıklar takas hizmetlerini ne kadar uzun süre verebilecekleri konusunda bir nihai tarih belirlememsi gerektiğini savundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin ana faiz oranının şimdi artırmasının rekor seviyedeki enflasyonu geri getiremeyeceğini ve sadece ekonomiye zarar vereceğini savundu.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, son 40 yılın en yüksek enflasyonuna yanıt için Fed'in 1 Temmuz'a kadar yapılacak 3 FOMC toplantısında faizi toplam 100 baz puan artırmasına destek vereceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, "kavramsal" olarak faiz oranının alışıla gelenin üzerinde, 50 baz puan, artırılmasına açık olduğunu, ancak şu anda buna ihtiyaç görmediğini söyledi.

Fed, 2022 yılında büyük bankalara stres testleri uygulayacağını ve bu testlerin ticari gayrimenkul fiyatlarında sert bir düşüşü ve şirket tahvili piyasalarında kargaşayı içereceğini söyledi.

Meksika ve Peru merkez bankaları faiz oranını 50'şer baz puan artırdılar.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın son günü piyasaları önemli veriler bekliyor. TCMB tarafından ödemeler dengesi, TÜİK tarafından sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri açıklanacak (10.00).

Cari işlemler dengesi geçen yılın Ağustos, Eylül veEkim aylarında fazla verdikten sonra Kasım ayında 2,68 milyar dolar açık vermişti.

Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış göstermişti.

TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketini de piyasalar yakından takip edecek. Bir önceki ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,75 seviyesinde gelmişti (10.00).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek (14.00).

Diğer önemli gündem ise Fitch tarafından açıklanacak Türkiye değerlendirmesi olacak. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "negatif" görünüm ile "BB-" seviyesinde tutuyor. ForeksHaber tarafından düzenlenen ankette analistler Fitch'in her hangi bir değişiklik yapmasını beklemediklerini belirttiler. Açıklama gece yarısından sonra gelecek.

Avrupa'da piyasalar İngiltere'den yoğun bir veri akışını karşılayacaklar. Sanayi, inşaat ve hizmet üretimi, ticaret dengesi, hem dönemsel hem aylık GSYH rakamları, işletme yatırımları aynı saatte ekranlara düşecek (10.00).

Yine aynı saatte Almanya'nın final enflasyon rakamları da takip edilecek. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,9 artış göstermişti.

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA), aylık raporunu yayımlayacak (12.00).

Rusya Merkez Bankası(CBR) faiz kararını açıklayacak. CBR, son 7 toplantısında sürekli faiz artırdı. Banka yüzde 4,25 seviyesinden başladığı faizi yüzde 8,50'ye kadar çıkardı (13.30).

ABD'nin en önemli verisi Michigan tüketici güven endeksi olacak. Ocak ayı final rakamı 67,2 olan endeksin Şubat ayı rakamları açıklanacak (18.00).

ABD'den diğer beklenen veriler IBD/TIPP ekonomik iyimserlik endeksi (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) olacak.