Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Kasım 2020)

12 Kasım 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türkiye piyasaları ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında. Oluşan iyimser havayla birlikte hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Dünkü kapanışın yüzde 1 üzerinde değerlenen dolar/TL 7,88'i geçerken; euro/TL ise 9,27 düzeyinden el değiştiriyor.

Yurt dışı: Koronavirüs için aşı geliştirilmesi çalışmalarından gelen umut verici haberlerin etkisi ile hafta başından bu yana yukarı yönlü bir hareket eğiliminde olan küresel piyasalar bu sabah kar satışlarının ve artan vaka sayılarının etkisiyle satıcılı seyrediyor. Asya borsaları güne yükselişle başlamasına karşın kapanışa doğru gelen satışlarla eksiye geçti. Japon NIKKEI Endeksi dışında Asya borsalarının neredeyse tamamında eksiler görülüyor. ABD vadelilerindeki eksiler ise yüzde 0,5'ler düzeyinde.

Altın ve petrol: Petrol fiyatları, artan COVID-19 vakalarının yakıt talebini düşürmesiyle dünyanın başlıca petrol üreticilerinin planlanan arz artışını erteleyeceğine dair beklentilerle yükselirken,

haftalık kazanımlarını yüzde 11'in üzerine taşıdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 43.89 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,3 artışla 41,57 dolara çıktı. Altın fiyatları dün yüzde 1'den fazla geriledikten sonra olumlu aşı haberlerine

rağmen artan COVID-19 vakalarının ekonomide yaratacağı tahribat endişelerinin etkisiyle hafif

yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artışla 1,869.30 dolara yükseldi.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Esnek çalışma geri çekildi

Kamu alacaklarının yapılandırılması ile istihdama dönük destekleri içeren torba yasa teklifinin bu hafta kanunlaşması bekleniyor. 30 maddesi kabul edilen tekliften işçi sendikalarının hak kaybına neden olacağı için karşı çıktıkları 3 madde AK Parti’nin verdiği önergelerle tekliften çekiliyor. Bununla ilgili ilk adım atıldı.

Borç yapılandırması Meclis'te kabul edildi

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Sanayi Bakanlığı eylülde 1.127 yatırım teşvik belgesi düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül ayında toplam 19,4 milyar lira sabit yatırım tutarı olan 1.127 teşvik belgesi düzenledi. Eylülde düzenlenen teşviklerle 12 bin 613 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

İngiltere Başbakanı Johnson'ın iletişim direktörü istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iletişim direktörü Lee Cain görevinden istifa etti. Yıl sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Cain'in istifası, Downing Street'in personel şefi (genel sekreter) pozisyonuna getirilmesi yönündeki plana karşı çıkıldığı yönünde basında yer alan haberlerin ardından geldi. Lee Cain, Johnson ile Dışişleri Bakanı olduğu dönemde ve AB'den ayrılmayı isteyen Vote Leave kampanyası sorasında da çalışmıştı.

Bitcoin, 16 bin doların altına indi

Kriptopara Bitcoin'in fiyatı 16 bin dolar seviyesini test ederek geri geldi. Dünyanın ikinci büyük bankası olan China Construction Bank'ın blokzincire dayalı offshore tahvil ihraç edeceği haberlerinin de desteği ile 16 bin dolar seviyesini gören Bitcoin fiyatı bu sabah saatlerinde şu sıralarda 15 bin 680 dolar seviyesinden işlem görüyordu.