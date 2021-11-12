Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Kasım 2021)

Yurt içinde sanayi üretimi ve perakende satışlar ile TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi yurt dışında beklenen veriler olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

ABD'nin 31 yılın rekor enflasyonu sonrasında yeniden hareketlenen döviz piyasalarında, dolar/TL tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Dün 9,97'nin üzerine çıkan dolar/TL bu sabah zirvesini 9,9857'ye taşıdı. Bu sabah euro/TL ise 11,42'nin üzerinde işlem görüyor.

Asya borsaları beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD enflasyon verilerinin yarattığı şok etkisinin azalmasıyla yükselirken, yatırımcılar en büyük fiyat artışlarının yakın zamanda geride bırakılacağına dair umutlu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.7 artarak iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.1 yükselirken ABD vadeli işlemleri, dünkü dalgalı seansın ardından yaklaşık yüzde 0,3 yukarıda.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6,95 liradan, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

İstanbul Fırıncılar Odası’nın İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2.5 TL’ye çıkmasını öngören Ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası’nca (İTO) 3 ay sonra kabul edildi. Karar, Ticaret Bakanlığı’na gidecek.

The Times gazetesinin haberine göre İngiltere'nin Brexit Bakanı David Frost, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile yapacağı görüşmede İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda Protokolü üzerinde bir anlaşma için çabalarını yineleyeceğinin ve gelecek birkaç haftada bu konuda yoğun müzakerelere gireceğinin sinyalini verecek.

Axios'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Ağustos ayında Senato ve geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 1,2 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketinin uygulanmasını denetlemek için bir yönetici atayacak.

Çin'in 16 Temmuz'da uygulamaya koyduğu ulusal karbon emisyon ticareti sistemi üzerinden yapılan toplam işlem hacmi 1 milyar yuanı aştı.

Alman otomotiv şirketi Daimler AG, ticari araç, kamyon üreticisi Daimler Truck'ı bünyesinden ayıracak ve halka arz edecek.

Meksika Merkez Bankası 25, Peru ve Uruguay Merkez Bankaları 50 baz puan faiz artırımına gitti.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne katılacak(10.00).

Haftanın son günü TÜİK'ten önemli veriler gelecek. Sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri aynı saatte yayımlanacak (10.00). Ağustos ayında sanayi üretimi aylık yüzde 5,4, yıllık yüzde 13,8 artış göstermişti. ForeksHaber'in düzenlediği ankette yıllık artış beklentisi yüzde 10 seviyesinde oluştu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayacak. Ekim ayı anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 13,91 olarak belirlenmişti.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçeleri görüşülecek.

Avrupa'da Euro Bölgesi sanayi verisi izlenecek (13.00).

ABD'de ise Michigan Tüketici Güven Endeksi, JOLTS açılan iş sayısı (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) verileri bulunuyor.

New York Fed Başkanı John Williams, konuşma yapacak (20.10).