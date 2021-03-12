Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Mart 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan "Ekonomi Reformları" en önemli gündem maddesi olarak takip edilecek. Yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de üretici fiyatları öncelikli olarak takip edilecek veriler olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Pazartesi günü yaşanan yüzde 3'lük yükselişin ardından üst üste 3 gündür gerileyen döviz kurları haftanın son gününe hafif yukarı yönlü hareketlerle başladı. Dün 7,43'e kadar çekildikten sonra günü 7,48'den kapatan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,50'nin hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL de benzer hareketlerle 8,98-8,99 düzeyinde işlem görüyor.

Yurt dışı: Biden'in 1,9 trilyon dolarlık yeni koranavirüs yardım paketini Cuma günün beklemedin imzalaması ABD hisse senedi piyasalarına güçlü yükseliş getirdi. Dow Jones Sanayi Endeksi ve S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. Bu sabah Asya borsalarında da yükselişler var. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,45 artarken, Japon Nikkei endeksi yüzde 1 yükselişte.

Altın: ABD Hazine kağıdı getirilerinin yüzde 1,49 seviyesinden yeniden 1,54 seviyelerine yükselmesi ve güçlenen ABD Doları altın fiyatını geriletti. Spot altın fiyatı, bu sabah saatlerinde düne göre yüzde 0,3 civarı kayıpla 1.718 dolar seviyesinde değerleniyor.

Petrol: Petrol fiyatları kâr realliszonlarının etkisi ile bu sabah bir miktar geriledi. Ancak analistler OPEC+'nın üretimini kısmaya devam etmesinin ve talebin yılın ikinci yarısında güçleneceği beklentilerinin fiyatlara destek vermeye devam ettiğini belirtiyorlar. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 69,38 dolar seviyesinden; ABD ham petrolü ise 65,7 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini imzaladı. Biden 1 Mayıs’a kadar tüm ABD'lilerin aşı olmaya hak kazanacağı, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar da ülkenin “normale yakın” faaliyetlerine döneceği vaadinde bulundu.

IMF, ABD'de yürürlüğe giren 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi pekçok ülkeye fayda sağlayacak ve toparlanmaya yardım edecek olsa da faiz oranlarında ani bir artışın gelişmekte olan piyasalara yayılması olasılığına karşı uyanık olmaları konusunda merkez bankalarını uyardı.

Fransız otomobil üreticisi Renault SA, borçlarının bir kısmını ödemek için Mercedes markasının üreticisi Daimler AG'de bulunan yüzde 1,54 hissesini satacağını duyurdu. Renault, hisse satışından 1,2 milyar euro beklediğini belirtirken, hisselerini satmış olmasının Daimler ile sektörde yaptıkları ortaklıkların, işbirliklerinin değişmeyeceğini ifade etti.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Reformları'nı İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kamuoyuna açıklayacak (15.00). Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulanacağı, harcamaların denetlendiği bir sistem kurulacağı belirtildi.



TÜİK, yılın ilk ayına ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini açıklayacak (10.00). Ekonomistlerin sanayi üretimi için yıllık medyan tahmini yüzde 8,3 seviyelerinde bulunuyor.

Merkez Bankası Beklenti Anketi de haftanın son günü takviminde yer alıyor. Bir önceki ankette yıl sonu tüketici fiyat beklentisi yüzde 11,23 seviyesinde oluşmuştu.

ABD'de üretici fiyatları (16.30) ve öncü Michigan Tüketici Güven Endeksi (18.00) verileri takip edilecek. Üretici fiyatları yılın ilk ayında aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 1,7 artış göstermişti. Michigan

Tüketici Güven Endeksi ise Şubat ayının son verisinde 76,8 olarak açıklanmıştı. Petrol piyasaları tarafından yakından izlenen Baker Hughes sondaj kule sayısı verileri TSI 21.00'de açıklanacak.



İngiltere ve Almanya'dan gelen veriler erken saatlerde piyasalar tarafından izlenecek. İngiltere'de sanayi üretimi, aylık GSYH, ticaret, Almanya'da final tüketici fiyat verileri bulunuyor (10.00).