Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Nisan 2021)

Yurt içinde veriler bakımından yoğun haftanın ilk gününde ödemeler dengesi ve işgücü istatistikleri takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda ise veri gündemi sakin.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Haftanın açılışında döviz kurlarında çok sınırlı olmakla birlikte yukarı yönlü bir hareket mevcut. Dolar/TL, 8,17-8,18 seviyelerinden işlem görürken euro/TL 9,73'ten işlem görüyor. Geçen hafta yüzde 1 civarı gerileyen dolar endeksi Asya piyasalarında erken saatlerde fazla değişim göstermeyerek 92,193 seviyesinden işlem görüyor. Endeks geçen hafta perşembe günü 2 hafta sonra ilk kez 92 seviyesinin altına inmişti.

Piyasalar: Asya borsaları haftaya gerileyerek başlarken, bilanço döneminin başlamasıyla birlikte yatırımcılar gözlerini kâr rakamlarına ve bilançoların yüksek hisse değerlemelerini haklı çıkarıp çıkarmayacağına çevirdi. Yatırımcılar ayrıca güçlü artış göstermesi beklenen ABD enflasyon ve perakende satış verilerini takip edecekler. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi işlem hacminin düşük olduğu bugün yüzde 0,6 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5 gerilerken Güney Çin'in lokomotif hisseler endeksi yüzde 0,9 ekside.

Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun yükseleceği beklentisinin dolar ve Hazine tahvillerinin getirilerine yönelik beklentileri yükseltmesi ile geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybederek 1.738 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Petrol fiyatları, ABD'de petrol talebinin artacağına yönelik beklentilerle yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 63,20 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,3 yükselerek 59,5 dolar seviyesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve olası tedbirler değerlendirilecek.

Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunacak.

Ticaret Bakanlığı, Mart ayında 636 adet dahilde işleme izin belgesi verdi. Dahilde işleme izin belgelerinin yanısıra, 5 adet yurt içi satış ve teslim belgesi, 5 adet hariçte işleme izin belgesi düzenlendi. Aynı ayda 18 adet izin belgesi firma talebine istinaden3 adet izin belgese re'sen iptal edildi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzlarda iki şirketin daha toplama tarihleri belli oldu. Galata Wind Enerji A.Ş. halka arzında 15-16 Nisan tarihlerinde, Aydem Yenilenebilir Enerji ise 19-22 Nisan'da talep toplayacak.

Otomotiv sektörünü vuran global çip arz sıkıntısına ilişkin olarak Biden yönetiminin Beyaz Saray'da düzenleyeceği çip zirvesine 20 büyük şirketin yöneticileri katılacak. Biden yönetiminde yetkililerin verdikleri bilgiye göre, Beyaz Saray'daki zirvede General Motors, Ford Motor ve Stellantis NV yöneticilerinin yanı sıra çip üreticileri GlobalFoundries, PACCAR, NXP ve TSMC'nin yöneticileri yer alacak.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, şubat ayı işgücü verilerini açıklayacak (Saat 10:00)

2021 Yılında aylık olarak açıklanmaya başlanan işsizlik oranı, yılın ilk ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilerle yüzde 12,2 olarak açıklanmıştı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14,2, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,7 seviyesinde gelmişti. Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), Şubat için mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı tahminini yüzde 12,5 olarak açıkladı. Bir önceki ay oran yüzde 13,4 seviyesindeydi.

Merkez Bankası, şubat ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. (10.00)

Yılın ilk ayında cari işlemler dengesi 1,87 milyar dolar açık vermişti. Beklentiler şubat ayında cari işlemler dengesinin 2,45 milyar dolar açık vereceği yönünde.

Hazine, Nisan ayının ilk ihalelerini düzenleyecek. 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Bir önceki 2 yıllıkta fiaz yüzde 16,50, TLREF'e endekslide yüzde 4,43 olmuştu.

TÜİK ayrıca İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak. (10.00)

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada Halkbank’ın avukatları ve savcılar üst mahkemenin üç hakimi Raymond J. Lohier, Jr., Susan L. Carney ve William J. Nardini’nin karşısına çıkacak.

Euro Bölgesinde perakende satışlar (12.00) verileri gelecek. Perakende satışların aylık yüzde 1,0 artması, yıllık yüzde 5,7 düşmesi bekleniyor.