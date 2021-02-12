Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Şubat 2021)

Veriler bakımından yurt içi piyasalarda haftanın en yoğun günü yaşanacak. Sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro, cari işlemler dengesi, beklenti anketi aynı anda gelecek. Yurt dışında İngiltere sanayi üretimi ve GSYH, ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Bir haftadır 7,05-7,10 aralığında seyreden dolar/TL, bu seviyeyi aşağı yönlü krırarak 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. 7 lira desteğini kıramayan dolar/TL, bu sabah ise 7,03 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise güne 8,52-8,53 civarında başladı.

Yurt dışı: Çin ve bazı ülkelerin tatil olduğu Asya borsalarında, ABD'de ekonomik verilerin yatırımcıları tedbirli davranmaya itmesiyle rekor seviyelerinin altına geriledi.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi hafif ekside seyrederken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 civarı geriledi. ABD vadelileri de yatay seyrediyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatlarında düşüş haftanın son gününde de devam ediyor. Dün 1.825 doların altına çekilen spot altın bu sabah 1.822 dolar düzeyinde işlem görüyor. Brent petrolün varili de 61 doların altına geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), sadece BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında yapılabilen açığa satış işlemlerinin, 12.02.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından ilan edilen BIST-50 Endeksinde yer alan pay piyasalarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verdi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi(BOTAŞ), önümüzdeki hafta sıcaklıkların azalacağı öngörüsüyle tedbiren iletim şebekesi referans stok seviyesini yükseltecek. BOTAŞ'ın konu ile ilgili duyurusunda, önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının tüm yurtta ani azalmasına tedbiren, 13 ve 14 Şubat günleri için stok seviyeleri artırılacak.

Çin, BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasını yasakladığını açıkladı. BBC, Çin'de bir yıl daha yayın yapmak için başvuruda bulunmuştu. Açıklamada BBC'nin "haberleri doğru ve adil şekilde vermediği" öne sürüldü, ülkede yayın yapan kuruluşların "Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemeleri" gerektiği de hatırlatıldı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerini saat 10.00'da duyuracak.

2020 yılı Aralık ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık yüzde 9 civarı artması bekleniyor. Aralık ayı cari işlemler dengesinin ise 3,5 milyar dolar açık vermesi öngörülüyor.

Bir diğer izlenecek veri TCMB Beklenti Anketi olacak (10.00).

İngiltere'de sanayi üretimi, aylık ve dönemsel GSYH, ticaret (10.00), Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi (13.00) Avrupa'da öncelikle izlenecek veriler olacak.

ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) verileri izlenecek.



Rusya (13.30) merkez bankası faiz kararlarını duyuracak. Son 3 toplantısında faizi değiştirmeyen

Rusya Merkez Bankasının bu toplantıda da faizi yüzde 4,50 seviyesinde tutması bekleniyor.