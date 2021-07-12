Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Temmuz 2021)

Yurt dışında önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, yurt içinde işsizlik ve konut satışları takip edilecek.

Kabine Toplantısı da gündemde takip edilecek konular arasında yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Yurt içi döviz piyasalarındaki sakin seyir yeni haftanın başlangıcında da korunuyor. Yaklaşık 1 aydır 8,70 etrafında dar aralıklarda hareket eden dolar/TL, geçen haftanın kapnış seviyeleri olan 8,65-8,66 civarında. Euro/TL de 10,30'un hemen altında el değiştiriyor.



Piyasalar: Asya borsaları, ABD borsalarındaki rekor yükselişi ve Çin'de para politikasındaki esnek tutumu takiben küresel büyümeye dair yaşanan endişelerin azalmasıyla yükseldi. Yatırımcılar bu hafta risk iştahını etkileyebilecek çok sayıda gelişmeyi takip edecekler. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen haftanın tamamında yüzde 2,3 geriledikten sonra bugün yüzde 1 civarı yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,3 yükselirken, Güney kore Kospi endeksi yaklaşık yüzde 1 artıda. Çin lokomotif endeksi ise yüzde 1,7 yükseldi.

Petrol: Global büyümede yavaşlamaya yönelik endişelerin, arzda sıkılaşlaşma beklentilerine üstün gelmesinin etkisi ile petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 75,37 dolar seviyesine kadar geriledi.

Altın: ABD Doları'nın yeni haftaya bir miktar değer kazanarak başlaması, altın fiyatını geriletti ve spot altın bu sabah 1.801 dolar seviyesine çekildi. Yatırcımcılar, altın fiyatının yönünü belirlemek için ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisini ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını beklediklerini ifade ediyorlar.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Avrupa Kupası Final maçında İngiltere, İtalya ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı İngiltere'nin 1-0 üstünlüğü ile biten maçta İtalya, Banucci ile 67'nci dakikada beraberliği buldu ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti. Müthiş finalde uzatmalarda da durum değişmedi. Avrupa şampiyonunu penaltılar belirledi ve İtalya Avrupa şampiyonu oldu.

G-20 maliye bakanları, çok uluslu şirketlere daha adil bir vergi dağıtımı sağlamayı hedefleyen ve şirketlerin vergi cennetlerine kaçmalarını önleyecek reformlar konusunda anlaştı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, daha fazla ülkelere büyük, aşırı karlı çok uluslu şirketleri vergilendirme imkanı veren mekanizmanın gelecek yılın baharından önce hazır olmayabileceğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunma veya bu faaliyetlere karışma riski bulunduğu gerekçesiyle Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen 34 şirketin kara listeye alındığını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın insan hakları ihlalleri iddiası ile 23 Çin şirketini ekonomik kara listeye alma kararına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden teknoloji, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda rekabetçi olmayan uygulamaları hedef alan bir kararname imzaladı. Kararname kapsamında atılacak adımların çalışanların ücretlerini arttırması ve tüketiciyi koruması amaçlanıyor.

Çin Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Wang Yiming, Çin MB'nin geçtiğimiz hafta aldığı ve 15 Temmuz'da yürürlüğü girecek olan zorunlu karşılık oranı indiriminin para politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor (15.30).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haftanın ilk günü önemli verileri duyuracak. Piyasaların öncelikle takip edeceği veriler konut satışları ve işgücü istatistikleri olacak. Konut satışları Mayıs ayında yıllık yüzde 16,2 artışla 59 bin 166 adet olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı Nisan ayında yüzde 13,9, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 16,2 seviyesinde gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıllık gösterge tahvilde yeniden satışa çıkacak. Hazine'nin 2 yıl (700 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvilinin valörü 14 Haziran 2023. Bir önceki 2 yıllıkta ortalama bileşik faiz yüzde 18,66 olarak gerçekleşmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Euro Bölgesi maliye bakanları 2022 için mali duruş ve COVID sonrası toparlanmada kurumsal yeniden yapılanma konusunda bir araya gelecek.

New York Fed Başkanı John Williams, günün konuşması bulunan Fed yetkilisi olacak.