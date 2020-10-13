Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (13 Ekim 2020)

13 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda bugün karışık bir seyir yaşanıyor. ABD borsalarındaki dünkü güçlü kapanışların ardından ABD vadelileri yatay seyrederken Asya borsaları, Çin hisse piyasasında tatil sonrası yükselişin yerini düşüşe bırakmasıyla Wall Street'teki güçlü kazanımları sürdüremeyerek geriledi. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,09 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 düştü. Shanghai bileşik endeksi, geçen haftaki resmi tatil sonrasındaki iki işlem gününde kaydettiği kazanımların ardından yüzde 0,5 düşerken, Çin'deki lokomotif hisseleri izleyen endeks ise yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içi: Türkiye piyasaların bugünkü veri takviminde ise sanayi üretim endeksi bulunuyor. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 10,4 ile beklentilerin çok üzerinde bir artış kaydetti. Dün dalgalı bir seyir izledikten sonra yataya geçen dolar ve euro bu sabah da sakin. Dolar/TL 7,8920; euro/TL ise 9,3120'den el değiştiriyor.

Altın ve petrol: Altında, yatırımcıların risk iştahlarının artmasıyla üç haftalık zirvesinin altına geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 1.910 dolar seviyesine gerilerken, ABD altın vadelileri ise yüzde 0,3 düşüşle 1.923 dolar seviyesine geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 4 sent yükselişle 41,76 dolar seviyesine çıkarken, ABD hafif ham petrolü ise 4 sent yükselişle 39,47 dolar seviyesine çıktı.

ABD dün borsaları neden yükseldi?

Washington'daki koronavirüs mali canlandırma paketiyle ilgili görüşmelerin durması sonrası

Trump yönetiminin Kongre'ye daha basit bir mali destek paketi geçirmesi için çağrıda

bulunmasıyla yatırımcıların mali destek planı beklentileri canlı kaldı. Dün Beyaz Saray sözcüsünün açıklamasına göre, Cumhuriyetçi senatörler Başkan Trump'ın koronavirüs mali paketi konusundaki taleplerini yerine getirmeye hazırlar.

Brent petrol hafif artıda

Petrol fiyatları, Norveç, Meksika Körfezi ve Libya'daki petrol üretiminin tekrar başlamasıyla dün kaydettiği yaklaşık yüzde 3 kaybın artından yatay seyretti. Uluslararası Enerji Ajansı bugün yayımladığı raporda 2020 yılında küresel enerji talebinin yüzde 5 düşeceği tahminini yaptı.



..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

İhracatın sınırı geçme süresi 98 saate çıktı!



Avrupa’dan gelen siparişlerin hızlanması ve Türkiye’nin Çin’e alternatif ülkelerden biri olması tekstilden otomotive birçok sektörde ihracatı hızlandırdı. Ancak yükler sınırda uzun süre bekliyor, Avrupa'ya giremiyor. Bulgar sınırını aşmak için 98 saat bekleyen araçlar var. Sınırda altyapının artan talebi karşılamadığını dile getiren ihracatçılar ve lojistikçiler hükümetten acil çözüm bekliyor.



İhracatın sınırı geçme süresi 98 saate çıktı!

Kritik malzeme ithalatın düzenleme

İhracatçı ülke tarafından kritik malzeme ithalatında istenilen ithal şahadetnamesi uygulaması, 1995 yılında yayımlanan ithalat yönetmeliği kapsamından çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat yönetmeliği ile 31 Aralık 1995 tarihli ithalat yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle, söz konusu yönetmeliğin 13. maddesi ile düzenlenen "ithal şahadetnamesi ile ilgili taahhütname"yi içeren 13. madde yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Mükellefin 2020 8 aylık borcu 547 milyar lira

Geçmiş yıllarda yapılandırma yasaları sebebiyle cari dönemin vergilerini ödemekte güçlük çeken mükellefler, 2020 yılında ise COVID-19’un ekonomide yarattığı sıkıntılar sebebiyle vergi ödemede zorlandı. 2020 yılı Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla tahakkuk eden 1 milyar 184 milyon liralık genel bütçe gelirlerinin 637 milyar liralık kısmı tahsil edilebilirken, tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 53.8’de kaldı. Başka bir ifade ile mükellefler 8 aylık dönemde kamuya 547 milyar liralık borcunu ödeyemedi.

Mükellefin 2020 8 aylık borcu 547 milyar lira

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump'ın COVID-19 testi negatif çıktı, bulaşıcı değil

Beyaz Saray doktoru ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasından 10 gün sonra Trump'ın COVID-19 testinin negatif çıktığını ve bulaşıcı olmadığını söylediler. Trump'ın seçim kampanyalarına devam etmeye başlamasından sadece birkaç saat önce Beyaz Saray'dan yapılan bildiride Dr. Sean Conley, Abbott Laboratories BinaxNOW antijen kartı kullanılarak yapılan testlerde başkan üst üste birkaç gündür negatif çıktı dedi.

İngiltere COVID-19 vakalarındaki artışı azaltmak için üç seviyeli sistem



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 vakalarındaki artış hızını azaltmak için İngiltere'nin üç aşamalı bir kısıtlama sistemi teklifinde bulundu. Johnson, sistemin İngiltere'de uygulanan çoğunlukla karışık ve anlaşılması zor olan kısıtlamaları standardize etmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Yeni sistem bugün parlamentoda oylanacak. Teklifin kabul edilmesi halinde İngiltere'de Çarşamba'dan itibaren "çok yüksek" alarm seviyesinde olan yerlerde barların ve pubların kapatılması ve düğünlerin yasaklanması gibi tecrit önlemleri uygulanacak. Yeni sisteme göre diğer iki alarm seviyesi "orta" ve "yüksek" olarak belirlendi. Okullar, restoranlar ve çoğu işyerleri "çok yüksek" riskli bölgelerde bile açık kalmaya devam edecek. Üç aşamalı sistem İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsamıyor.

Fitch: Biden kazanırsa salgınınla mücadele için daha fazla mali destek sağlanır

Fitch Ratings, 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat aday Joe Biden'in kazanması halinde, koronavirüs salgınının negatif etkisi ile başa çıkmak için "daha geniş mali tedbirler" ortaya konacağını savundu. Fitch ayrıca, Biden'in kazanması halinde ekonominin bazı önemli alanlarında regülasyonlarının sıkılaştırılacağını da öngördü. Fitch, bu beklentilerinin gerçekleşmesi için Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun kontrolünü de ele geçirmeleri gerektiğini de savundu.