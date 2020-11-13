Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (13 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan yurt içi piyasalar 19 Kasım'daki PPK toplantısına odaklanmış durumda. Bugünün gündeminde ise ekim ayı sanayi üretimi verisi ve TCMB Beklenti Anketi yer alıyor. Haftaya 8,50'nin üzerinde başlayan dolar/TL kuru, 7,70'in altına kadar geriledi. Gece yarısı 7,6628 ile son 1 buçuk ayın dibini gören dolar/TL, saat 08:25 itibarıyla 7,6975'ten el değiştiriyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 9,07'den işlem görüyor. Euro/TL'de bugün görülen 9,0431 seviyesi, 1 Ekim'den bu yana en düşük seviye oldu.

Yurt dışı: Koronavirüs vakalarının dünya genelinde kontrolsüz şekilde artmaya devam etmelerinin yarattığı endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı şirketlerin Çin Ordusu ile bağlantısı olan Çinli şirketlere yatırım yapmalarını yasaklaması Asya borsalarına satış getirirken ve ABD vadeli endekslerinde ise karışık bir seyir izleniyor.

Altın ve petrol:

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Yabancı geri dönüşün sinyalini verdi

Türkiye ekonomisinde yeni dönemde yabancı yatırımcılar da yıl boyunca çıkış yaptığı Türkiye sermaye piyasalarına geri dönüş sinyali verdi. Pazartesi gününden başlayan gelişmelere ek olarak önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oldukça önemli açıklamaları Borsa İstanbul’a rekor üstüne rekor kırdırırken yabancı yatırımcıların da alım yaptığını ortaya koydu. Özellikle bankacılık ve holding hisselerine gelen yoğun alımın salı ve çarşamba günü 250 milyon doları bulduğunu vurgulayan analistler bu hafta Türkiye piyasalarına yabancı girişinin 1 milyar doları aştığını hesaplıyor.

İş dünyasından yeni stratejiye tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikalarındaki değişiklik mesajı ve yapısal reformlarla yatırım ortamının iyileştirileceği yönündeki açıklamaları, iş dünyasında moral yarattı. Merkez Bankası Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atamaları değişimin ilk işaretleri olarak yorumlayan iş dünyasına göre, Cumhurbaşkanı’nın piyasa ekonomisi kurallarına vurgu yapan açıklamaları, üretim ve yatırımlar için de güven yarattı. Mesajları “yerinde” ve “gerekliydi” vurgularıyla değerlendiren iş dünyası temsilcileri, ekonomiye bakışın kısa vadeden orta vadeye kayması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve fiyat istikrarı ile yatırım için güven ortamının oluşturulması yönündeki beyanların, tıkanıklıkların önünü açacağına işaret etti.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Georgieva: Daha hızlı büyüme için yatırımlar senkronize edilmeli



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkelerine koronvirüs salgını sonrası yeniden inşaa için yatırımlarını senkronize etmeleri çağrısında bulundu ve bunun daha az maliyet ile daha güçlü büyüme getireceğini savundu. Paris Barış Forumu'nda konuşan Georgieva, ülkelerin istihdamı ve büyümeyi artırmak, ekonomik eşitsizliği azatmak için atıl yatırım kapasitelerinin, kullanılabilir mali alanın ve çok düşük faiz oranlarının yarattıkları avantajı kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Georgieva, "Eğer G20 ülkeleri birlikte hareket eder, birlikte yatırım yaparlar ise aynı GSYH hedefini başarmak için üçte bir oranında daha az harcarlar" diye konuştu.

Powell: Aşı haberleri olumlu, ancak önümüzdeki aylar zorlu olacak

Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüse karşı etkin bir aşı olasılığının artmasının ekonomi için önümüzdeki aylara yönelik iyi bir haber olduğunu, ancak COVID-19 salgınının kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ettiği ortamda kısa vadeli risklerin sürdüğü uyarısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumda konuşan Powell, "Aşı haberi kesinlike iyi ve orta vade için memnuniyetle karşılanan bir haber. Ancak biz durduğumuz noktadan baktığımızda aşının özellikle kısa vadede ekonominin takip edeceği patikaya etkileri konusunda bir değerlendirmede bulunmak için çok erken. Önümüzdeki birkaç ay zorlu olabilir" dedi.