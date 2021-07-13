Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (13 Temmuz 2021)

Yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri takip edilirken, yurt dışında ABD enflasyon verisi beklenecek. Hazine ihaleleri de günün yakından izlenecek gündem maddelerinden olacak. Öte yandan bugün itibarıyla ABD'de bilanço dönemi de başlıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Yaklaşık 2 haftadır süren yatay hareket eden döviz kurlarında geçen cuma başlayan aşağı yönlü hareket sınırlı da olsa dün de devam etti. Dolar/TL'de 8,65-8,75 bandı aşağı yönlü kırılırken kur bu sabah saatlerinde de 8,62'lerden el değiştiriyor. Euro/TL'de de kur 10,25'lerin altına geldi.

Piyasalar: Asya borsaları, yatırımcılar ikinci çeyrek finansal sonuçları ve ABD TÜFE verisi gibi bazı başlıca ekonomik verileri beklerken ABD borsalarındaki rekor artışı takiben ilk işlemlerle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ABD borsalarındaki yükselişin ardından yüzde 0,5 arttı. Endeks, ay başından beri bakıldığında ise yüzde 3,1 ekside. Avustralya borsası yüzde 0,5 artarken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Altın ve petrol: Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarının daha da gerileyeceği beklentileri ve talebi ancak karşılayan petrol arzının fiyatları desteklemesiyle dünkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ancak koronavirüs vakalarının arttığına dair endişeler kazanımlarını sınırladı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,5 geriledikten sonra yüzde 0,3 artışla 75,35 dolara yükseldi. Altın fiyatları, ABD TÜFE verisi öncesinde altına olan yönelimin artmasıyla hafif yükseldi ve 1.808 dolarda seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Kurban bayramı tatili 16 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz'da bitecek. Bayramda köprü ve otoyollar da ücretsiz olacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan’dan çekilme ile ilgili soruları yanıtladığı günlük basın toplantısında Türkiye ile Kabil Havaalanı’nın güvenliği konusunda yapıcı görüşmelerin sürmekte olduğunu söyledi.

Çin'in ihracatı haziranda bektlentilerinin üzerinde bir büyümesine karşın ithalat ihracattan daha fazla arttı. Haziran ayında yüzde 23 civarı artıması beklenen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2 arttı. İthalatta büyüme de yüzde 25,6 olan beklentileri aşarak yüzde 36,7 oldu. Öte yandan Çin Gümrük İdaresi Sözcüsü Li Kuiwen, dış ticarette büyümenin yılın ikinci yarısında yavaşlama gösterebileceğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, şirketlerin nakite ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri bir repo kolaylığı oluşturulmasının kısa vadeli fonlama piyasalarında beklenmedik bozulmalar olduğunnda, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarını daha sıkı kontrol altında tutmasına yardım edebileceğini söyledi.

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işyerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, kurumlar vergisi üzerinde uluslararası bir anlaşmaya varmanın AB'nin önceliği olduğunu ve AB Komisyonu'nun bunu başarmak için ABD ile birlikte çalışacağını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini açıklayacak. Sanayi üretimi Nisan ayında baz etkisiyle yıllık yüzde 66,0 artmıştı (10.00). Ekonomistler, mayıs ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 38,8, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 38,4 artmasını bekliyor.

TCMB aynı saatte özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını yayımlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3.605 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç ederken, 2 yıl (728 Gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek.

Almanya ve Fransa'dan final tüketici fiyatları gelecek (09.00 ve 09.45).

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık petrol raporunu yayımlayacak (11.00).

ABD'de günün en önemli verisi tüketici fiyatları olacak. Ülkede Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,0 arttı. Piyasalarda beklenti aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,9 artış olacağı yönünde.

ABD'nin değer beklenen verileri NFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi (13.00), bütçe dengesi (21.00) ve API petrol stokları (23.30) olacak.Japonya'da 20 yıllık, Almanya'da 2 yıllık ve ABD'de 3 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Finansal İstikrar Raporu yayınlanacak.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (19.00, 21.30), Boston Fed Başkanı Eric Rosengren (21.50) günün konuşma yapacak yetkilileri olacak.

ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin bilanço dönemi başlıyor. İlk raporlar bugün JPMorgan, Goldman Sacs ve Pepsico'dan gelecek.