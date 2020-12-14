Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Aralık 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Piyasalar, yeni haftanın ilk gününde sanayi üretim endeksi ve perakende satış endekslerini bekliyor. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında istihdam verileri ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen dolar ve euro, bu sabah saatleri itibarıyla da yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda. Cuma günü 8,02 ile iki haftanın zirvesini gördükten sonra haftayı 7,84'ten kapatan dolar/TL, bu sabaha 7,86'nın üzerinde başlyor. Euro/TL'de 9,50'yi kapattığı geçen haftanın ardından bugün 9,53-9,54 bandında değerleniyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalar da haftaya iyimser bir başlangıç yapıyor. Aşılamaların başlamasıyla birlikte vaka sayılarında ve ölümlerinde azalma beklentileri piyasaya umut olurken ABD'de masada olan yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Asya da yükselişler sınırlı da genellikle yeşil ekranlar dikkat çekiyor. ABD vadelileri de yüzde 0,5 civarı artıda.

Altın ve petrol: Altının ons fiyatı haftaya 1.835 dolar düzeyinde yatay başlarken brent petrolün varil fiyatı 50 doların üzerinde.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü yurt içinde sanayi üretimi verisi yakından takip edilecek. Veri öncesi yapılan anketlerde ekim ayı için sanayi üretimi yüzde 7 civarı artış yönünde bekleniyor. Bir önceki ay sanayi üretimi yüzde 8,1 artmıştı. Sanayi üretiminin yanında perakende satış, tarım ÜFE ve sanayi ciro verileri de bulunuyor. Verilerin hepsi TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

ABD'de önemli bir verinin olmadığı günde, Euro Bölgesinde sanayi üretimi (13.00) ön plana çıkıyor. Sanayi üretiminin aylık bazda yukarı geleceği, yıllık düşüşün azalacağı tahmin ediliyor.

OPEC'in aylık global petrol üretim raporu da enerji piyasaları tarafından yakından izlenecek. ABD seçim sürecinde yeni bir aşamaya geliniyor. Seçiciler Kurulu,Demokrat Partili Joe Biden'ı ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak resmen kabul etmek için toplanıyor.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Gözler Kabine toplantısında: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kabine toplantısında covid-19 salgını ile ilgili gelişmeler ve olası önlemler, bu önlemler nedeniyle esnaf ve KOBİ'lere yapılacak olası desteklerin ele alınması bekleniyor. Olası önlemler arasında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması önerisi de bulunuyor. Ayrıca muhalefet partilerinin de destek verdiği esnaf ve KOBİ’ler için kira yardımı, düşük faizli kredi ve borç yapılandırması gibi destekler de gündemde olacak.

BAE ile Türkiye arasındaki uçuşların birkaç gün içinde başlayabilir: BAE ile Türkiye arasındaki uçuşların birkaç gün içinde başlaması planlanıyor. Gulfnews internet sitesinin Bloomberg'e dayandırdığı habere göre, THY, pandeminin başında durdurulan uçuşlara birkaç gün içinde yeniden başlamayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Dubai hükümetinin sahibi olduğu Flydubai de Dubai ile İstanbul arasındaki uçuşlara 17 Aralık itibarıyla yeniden başlamayı hedefliyor.

..:: DÜNYADAN SON GELİŞMELER ::..

ABD'de Pfizer-BioNTech aşısı son onayı aldı: Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı, ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) de son onayı aldı. Böylece, ülkede 16 yaş ve üzeri kişilere aşı vurulabilecek. FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısı için onay vermişti.

Morgan Stanley, 2,8 trilyon dolar daha likidite bekliyor: Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, G10 merkez bankalarının gelecek yıl ekonomiyi desteklemek üzere 2,8 trilyon dolarlık likiditeyi sisteme enjekte etmelerinin beklendiği kaydedildi. Kuruluşun değerlendirmesinde 2020 yılı sonu itibarıyla G10 merkez bankalarının tahvil alımları yolu ile sisteme aktardıkları kaynağın 4 trilyon dolar civarında olacağı tahmin edildi.