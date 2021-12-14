Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Aralık 2021)

Türkiye'de ve dünyada merkez bankalarının yılın son faiz kararlarını açıklayacağı haftanın ikinci gününde yurt içinde Hazine ihalesi ve konut satış rakamları takip edilecek. Yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün 14,63'e kadar tırmandıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar/TL, günü açılış fiyatıın altında 13,83'ten tamamlamıştı. Dün piyasa kapanışına doğru 13,80'in de altına çekilen dolar/TL, akşam saatlerinde ve gece boyunca 13,80-13,85 bandında yatay seyretti. Dolar/TL, bu sabah da 13,85'in hemen altında işlem görüyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL ise dün 16,50 sınırına dayandıktan sonra bu sabah 15,63'ler düzeyinde el değiştiriyor.

Asya borsaları ve petrol fiyatları, Fed de dahil olmak üzere başlıca merkez bankalarının bu hafta açıklanacak olan politika kararları öncesinde bekleyişte olan yatırımcıların Omicron varyantının yayılmasıyla artan endişeleri nedeniyle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,46 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,13 geriledi. Çin'in CSI300 endeksi, Tianjin'de ülkenin ilk Omicron kaynaklı vakasının tespit edilmesinin ardından yüzde 0,41 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD'de Başkan Joe Biden ile dün bir telefon görüşmesi yapan Demokrat Senatör Joe Manchin, Biden'in "Yeniden Daha İyi İnşa Et" tasarısına destek taahhütünde bulunmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın 2015 uluslararası nükleer anlaşmasının görüşmelerine daha yapıcı bir yaklaşımla dönüp dönmediğini söylemek için henüz erken olduğunu bildirdi.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), COVID-19'un Omicron varyantının getirdiği belirsizliğe işaret ederek kalkınmakta olan Asya ekonomisi için 2021 ve 2021 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankalar ve diğer finansal kuruluşları regülatörler yeni kurallar ortaya koyana kadar aşırı oynaklık gösteren kripto varlıklara konusunda "özellikle ihtiyatlı" olunması konusunda uyardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ukrayna’yı işgal etmek Rusya için stratejik bir hata olur" diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i uyardı.

Hollanda’da 17 Mart’taki genel seçimlerin ardından geçici Başbakan Mark Rutte’nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Ortodoks Hristiyan Birliği Partisi (CU), koalisyon hükümeti kurulması konusunda anlaştı.

Elon Musk, dün yaptığı bildirim ile Tesla hisselerinde satış yapmaya devam ettiğini bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) konut satışları ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini duyuracak (10.00). Konut satışları Ekim ayında yıllık yüzde 14,9 artışla 137 bin 401 seviyesine ulaşmıştı (10.00).

Hazine, 2 yıl vadeli kira sertifikasını doğrudan satarken, 9 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili ihaleye çıkaracak. Bir önceki TÜFE'ye endeksli aynı vadeli tahvilde ortalama dönemsel faiz oranı yüzde 3,30 olarak gerçekleşmişti.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2022 bütçesi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.

Avrupa piyasaları İngiltere'den gelecek işgücü rakamları ile güne başlayacak. Ülkede işsizlik oranı en son yüzde 4,3 seviyesinde gelmişti (10.00).

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık "Petrol Piyasası" raporunu açıklayacak (12.00).

Avrupa'da en önemli veri Euro Bölgesi sanayi üretimi rakamları olacak. Euro Bölgesinde Eylül ayında bir önceki aya göre sanayi üretimi yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda baz etkisiyle yüzde 5,2 artış göstermişti. Analistlerin beklentisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3, yıllık yüzde 3,4 artış olacağı yönünde oluştu (13.00).

Macaristan Merkez Bankası(MNB) faiz kararını açıklayacak. MNB, son 6 toplantısında üst üste faiz artışına girmiş ve yıl başında yüzde 0,60 olan gösterge faizi yüzde 2,10 seviyesine kadar çıkarmıştı (16.00).

ABD'de üretici enflasyonu analistler tarafından yakından izlenecek. Üretici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 8,6 artış göstermişti (16.30). Geçen ay fiyatların aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,2 arttığı tahmin ediliyor.

ABD'nin diğer verisi NFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi olacak. Endeks en son 98,2 puan ile 100 puanın altında kalmaya devam etmişti. Analistler Endeksin 98,0 puana gerilediğini düşünüyorlar.

ABD Senatosu, federal borçlanma tavanının artırılmasına yönelik yasa tasarısını bugün oylayacak.