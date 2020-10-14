Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Ekim 2020)

14 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif kapanışların etkisiyle Asya cephesinde yeni güne satıcılı başlıyor. ABD vadelileri dünkü kayıplara tepki olarak hafif artıda olsa da Asya borsaları genelinde ağırlıklı olarak kırmızı ekranlar dikkat çekiyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 civarı geriledi. Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0.7 düşerken, Çin lokomotif endeksi de yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında veri gündeminin zayıf olduğu günün başlangıcında döviz kurları tarihi seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar/TL erken saatlerde yeniden 7,94 seviyesinin üzerini gördükten sonra 7,93'lerde değerleniyor.

Altın ve petrol: Altın, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması sonucu doların gücünü korumasına paralel olarak ivme kazanmada zorlandı ve 1,900 direnç seviyesinin altında seyrediyor. ABD ve Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artışların etkisi ile gerileyen petrol fiyatları bu sabah yataya yakın bir seyir izliyor. Brent petrolü 42,3 dolar seviyesinden işlem görürken ABD ham petrolü 40 doların biraz üzerinde.

Piyasalar neyi fiyatlıyor?



Salgında ikinci dalganın yarattığı endişeler, ABD'li şirket J&J'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının klinik testlerine geçici olarak ara vermesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Cumhuriyetçilerden gelen 1.8 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi teklifini geri çevirmesinin, dün Avrupa borsalarına ve Wall Street'e satış getirmişti. Bu gelişmelerin Asya'daki yansımaları ise bugün görülüyor. Öte yandan Pelosi'ye Demokrat Parti içinden gelen tepkiler ve Senato'nun en azından 500 milyar dolar büyüklüğünde bir yardım paketini Pazartesi günü görüşeceği haberleri ABD vadeli endekslerine yardımcı oluyor.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

İthalat arttı, sanayici ‘kalite’ kuyruğunda

İthal edilen ürünlerin kalitesinin kontrol edilmesi için gümrüklerde yapılan başvurular aylık bazda rekor rakamlara ulaştı. Sanayici ithal ürünlerini gümrükten geçirmek için ‘kalite’ kuyruğunda beklerken, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) de çalışmalarını iki katına çıkardı. Artan ihracatın ithal ara malı ve makine yatırımlarını artırdığı belirtiliyor. Özellikle CE kapsamındaki işlemlerin süresi sanayicinin beklemesine sebep oluyor.

İthalat arttı, sanayici ‘kalite’ kuyruğunda

Türk sanayisi için yeni hamle

Yerli üretimi desteklemek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesinin kurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dâhil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla karar almak üzere, kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesinin kurulması ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Türk sanayisi için yeni hamle

MÜSİAD Raporu : Ekonomiye 20 trilyon dolarlık dijital katkı

MÜSİAD’ın şirketlerin dijital dönüşüme karşı tutum ve davranışlarını analiz ettiği “Dijital Dönüşümün İş Süreçlerine Etkileri” isimli rapora göre söz konusu dönüşüm 2035 yılına kadar küresel ekonomiye 20 trilyon dolarlık katkı ve 22 milyon yeni iş sağlayacak.

Ekonomiye 20 trilyon dolarlık dijital katkı

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

G20: Görünüm negatif ancak destek güçlendirilecek

Bugün yapılacak G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı için sonuç bildirisi hazırlıkları başladı. Basına sızan sonuç bildirisi taslaklarına göre G20, global ekonomi için görünümün hali hazırda atılan adımların etkisi ile daha az negatif olduğuna işaret edecekler. Bununla birlikte G20, ihtiyaç görülmesi halinde ekonomide toparlanmanın desteklenmesi için daha fazlasının yapılacağını da vurgulayacak.

Güney Kore Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası(BOK), faiz oranını değiştirmedi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,50 olarak kaldı. Piyasalarda da beklenti faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasalarını görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde enerji piyasalarındaki durumu değerlendirdi. Yapılan açıklamaya göre Putin ile Veliaht Prens, enerji piyasalarında istikrarın devam ettirilmesi için birlikte çalışmaya devam etmenin önemine vurgu yaptılar.

Hollanda kısmi tecrit tedbirlerine bugün başlıyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle bugünden itibaren yeni bir kısmi tecrit, karantina tedbirlerini uygulamaya koyacaklarını söyledi. Yeni tedbirler, bir araya gelebilecek kişi sayısının sınırlanmasını ve akşamları alkol satışının yasaklanmasını içeriyor. Bunun yanı sıra kahve dükkanları, barlar ve lokantalar gelecek 4 hafta için kapatılacak. Başbakan Rutte, insanları evden çalışmaya cesaretlendireceklerini de belirtti.