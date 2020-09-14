Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Eylül 2020)

14 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Küresel piyasalar: Haftanın açılışını yapan Asya borsalarında yükselişler yaşanıyor. İngiltere, Japonya ve ABD Merkez Bankaları'nın bu haftaki para politikaları toplantıları öncesinde yatırımcılar temkinli olsa da Asya borsaları AstraZeneca'nın COVID-19 aşı denemelerini yeniden başlatmasının ardından koronavirüs aşısı umutlarının yeniden canlanmasıyla yükseldi. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,7 civarı yükselirken S&P 500 endeksinin vadeli kontratları Wall Street'de geçen haftaki karmaşık seansın ardından bugün yüzde 1'den fazla yükseldi.



Yurt içi piyasalar: Hafta sonu gelen Modoy's'in not indirimi sonrası yurt içi piyasalarda ise gözler bugün açıklanacak olan temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerinde olacak. Aynı zamanda Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu Aralık ayındaki toplantıyı beklemeden indirmesinin yansımaları da izleniyor. Haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 7,48'in üzerinde; euro/TL ise 8,86'nın üzerinde işlem görüyor.

Altın ve petrol: Spot piyasada altının onsu geçen haftanın kapanışına göre yüzde 0,5 civarı artışla 1947 dolar düzeyinde. Geçtiğimiz hafta yeniden 40 dolarına altına inen brent petrolün varil fiyatı ise sabaha karşı yeniden 40 doların üzerini gördü.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Enerji Bakanlığı'ndan Oruç Reis sismik araştırma gemisine ilişkin açıklama



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Türkiye'deki limana dönmesinin aylık periyotlarla gerçekleşen rutin bir faaliyet olduğunu bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisinin 10 Ağustos’ta Akdeniz’de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir."

TÜSİAD: İyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var



TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile açılan fırsat penceresini değerlendirebilmemiz için iyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var” dedi.

TÜSİAD'ın gündemi Avrupa Yeşil Mutabakatı: İyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var

Otomobilden sonra motorda da pandemi rallisi!



Pandeminin etkisiyle ilk kez motosiklet alanların toplam satışlardaki payı %80’e ulaştı. Sektör ay sonunda ek verginin kalkmasıyla talebin hızlanmasını bekliyor. Yıla umutsuz başlayan motosikletçiler, şimdi 2020’yi yüzde 15’e yakın büyümeyle kapatmayı öngörüyor.

Otomobilden sonra motorda da pandemi rallisi!

"Salgında özellerin katkısı görüldü, SUT tekrar düzenlendi"



Türkiye’de COVID-19 hastalarının yaklaşık yüzde 30’unu tedavi eden özel hastanelerin temsilcileri, SUT fiyatlarının her yıl güncellenmesi gerektiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, kamu kurumlarının sektöre bakışını ve net uygulamaların ortaya konmamasını eleştiriyor.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

AstraZeneca 5 gün sonra aşı çalışmalarına başladı



Koronavirüse karşı aşı geliştiren ilaç şirketi AstraZeneca, güvenlik denetleme kurumlarından onay çıkmasıyla Cumartesi günü İngiltere'deki COVID-19 aşı denemelerini yeniden başlattığını duyurdu. AstraZeneca, bir denekte nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının son aşama testleri de dahil olmak üzere küresel testlerine 9 Eylül'de ara vermişti.

Trump: 4 yıl daha kazanacağız, sonra belki bir 4 yıl daha isteriz



ABD Başkanı ve 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Nevada eyaletinde birkaç farklı noktada seçim mitingi yaptı. Seçimi kazanırsa 4 yıl daha başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, Henderson şehrindeki konuşmasında "Belki sonra 4 yıl daha isteriz" dedi.



Dünyada COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 21 milyonu geçti



COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 21 milyon 31 bin 16 kişi, hastalığı yenmeyi başardı. En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 974 bin 949), Hindistan (3 milyon 780 bin 107), Brezilya (3 milyon 573 bin 958), Rusya (876 bin 225) ve Kolombiya (599 bin 385) oldu. Türkiye'de de virüs bulaşan 258 bin 833 kişi sağlığına kavuştu. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a ulaşırken salgında 928 bin 287 kişi hayatını kaybetti.

Gilead, kanser ilacı üreticisi Immunomedics'i 21 milyar dolara satın alacak



Gilead Sciences, kanser tedavisi alanında büyümek için biyoteknoloji şirketi Immunomedics'i 21 milyar dolara satın almak için anlaştığını açıkladı. Yapılan bu anlaşma ile Gilead, FDA'nın göğüs kanseri için onayladığı tedaviler arasında olan Trodelvy adlı bir ilaca sahip olacak. Gilead, Immunomedics için hisse başına 88 dolar ödeyecek. Ödemenin 15 milyar dolarlık kısmı nakit ve 6 milyar dolarlık kısmı yeni ihrac borçlanma kağıdı ile yapılacak. Satın alma işlemlerinin 2020 dördünçü çeyrekte tamamlanması hedefleniyor.

ByteDance, TikTok'un ABD operasyonu için Oracle tarafından yapılan teklifi kabul etti



Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çinli teknoloji şirketi ByteDance, video uygulaması TikTok'un ABD operasyonu için Microsoft tarafından yapılan teklifi reddetmesinin ardından Oracle ile anlaştı. WSJ'ye bilgi veren kaynaklar ByteDance'nin Oracle şirketini ABD'deki "güvenilir teknoloji ortağı" olarak tanımlayan bir açıklama yapacağını da öne sürdüler. Trump yönetiminin aldığı karar uyarınca ByteDance'nin TikTok'un ABD operasyonu için Salı gününe kadar bir alıcı bilması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde ABD'deki faaliyetleri yasaklanacak.