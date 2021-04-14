Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Nisan 2021)

Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken gözler yarın açıklanacak olan TCMB faiz kararına çevrildi. Bugünün en önemli gündem maddesi olarak Hazine'nin altın tahvil ve kira sertifikası ihraçları izlenecek. Yurt dışında da öne çıkan bir veri bulunmazken, ABD'de açıklanacak olan bilançolar piyasalara yön verecek.

Kabine Toplantısının ardından tüm Türkiye’nin beklediği Ramazan ayına ilişkin yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçileceğini duyurdu.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Döviz kurları dün gün boyu yatay seyrettikten piyasaların kapanışının ardından bir miktar geriledi. Dolar/TL, 8,15 civarındaki seyrin ardından günü 8,10'un hemen üzerinde noktaladı ve bu sabah 8,10-8,11 seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL'de ise piyasaların kapanışından sonra düşüş daha sınırlı kaldı. 9,73'den 9,70'e çekilen euro/TL, bu sabah da 9,72 civarında değerleniyor.

Piyasalar: Küresel hisse senedi piyasaları ABD'de enflasyon verisi sonrasında tahvil getirilerinin gerilemesiyle rekor seviyeye yükseldi. Asya-Pasifik borsaları Wall Street'i takip ederek yükselişe geçerken Hong Kong'un Hang Seng endeksi bölgenin en çok yükselen endeksi oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi ülkedeki koronavirüs vakalarındaki artışın ekonominin ne zaman yeniden eski seyrine döneceğine yönelik endişelere yol açmasıyla yükseliş trendini bozarak yüzde 0,4 geriledi.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin getirileri yıla yükselişle başlamış ve 30 Mart'ta 14 ayın zirvesi olan yüzde 1,775 seviyesine ulaşmıştı. Ancak tahvil getirileri bu ay içerisinde gerileme kaydetti ve dün yüzde 1,6130'a kadar düştü. Tahvil faizler bu sabah saatlerinde yeniden yukarı dönerek yüzde 1,62'nin üzerine çıktı.

Altın: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı dün 1.726 dolar desteğinden yükselişe geçmesinin ardından bu sabah 1.746 dolar direncinin altında yatay seyir izliyor.

Petrol: Petrol fiyatları ABD'de petrol stoklarının beklenenden daha yüksek azalması ve OPEC'in petrol talebine yönelik beklentilerini yükseltmesinin ardından artsa da, koronavirüs salgınana yönelik endişler ve artan enerji kaynağı arzı fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1'in üzerinde 64,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

ABD'de tüketici fiyatları artan koronavirüs aşılaması ve mali canlandırma paketine bağlı olarak ekonominin büyük bir bölümünün daha yeniden açılmasıyla Mart ayında yüzde 0,6 ile son 8,5 yıldaki en büyük artışını kaydetti.



Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz oranında bir değişiklik yapmayarak, yüzde 0,25 olarak korudu.



ABD'nin gelir idaresi konumundaki kurumu IRS'in üyelerinden Charles Retting, ABD hükümetinin her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar vergiyi toplayamadığını söyledi.

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile bağları nedeniyle yatırımcıların ve çalışanların desteğini kaybetmesinin ardından görevinden ayrıldı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarım ürünleri üretici fiyatlarını açıklayacak (10.00).

Hazine, 3 Yıl vadeli ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını doğrudan satacak.

Avrupa'da en önemli veri Euro Bölgesi için açıklanacak sanayi üretimi rakamları olacak (12.00).

ABD'de mortgage piyasa verileri (14.00), ithal fiyatları (15.30), DOE petrol stokları (17.30) gelecek.

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (11.00).

ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (21.00).

ABD bilanço dönemi başlıyor. Bugün beklenen bilançolar arasında JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock, Wells Fargo ve Abbott Laboratories bulunuyor.